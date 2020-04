¿Podremos?

Las noticias son muchas, todo lo que escuchamos es triste, desagradable , doloroso..Aun cuando nos queremos alejar del tema un poco, de alguna forma o lugar vuelve a aparecer.

Todos tenemos algún problema que nos hace vulnerables.

Debemos evitar la tristeza, no podemos dejar que la depresión se apodere de nosotros.

Los que están solos y son jóvenes, tratan de distraerse con música, películas, series, charlas por celular y todo aquello que la tecnología puso en sus manos para seguir conectados.

Aún así extrañan quizás a sus padres, familiares, hijos o amigos.

La familia con niños es más activa. Hay que distraerlos, pues no pueden salir a jugar, al colegio o al jardín. Sus compañeritos no están, ni el parque, la plaza o los juegos al aire libre. Para ellos, han aparecido videos de trucos, poesías, cuentos, clases virtuales de teclado, dibujitos por TV, películas infantiles. No es fácil entretener a los chicos, acostumbrados en general a la actividad.

Los adolescentes sin reuniones, salidas, bailes, caminata, club o actividad física.

Películas y series son consumidas por jóvenes y adultos, que en otro momento no han podido ver. Ahora el entusiasmo y el tiempo los lleva a ver series completas permaneciendo horas delante de una pantalla. Habrá tiempo después para dormir.

Otros se dedican a hacer videitos caseros y subirlos a las redes y así comparten un momento alegre con sus amistades.

No hay cines, teatros o espectáculos musicales. Muchos artistas y músicos están preparando conciertos y recitales para ayudar en todo lo que signifique sanidad.

A partir de este fin de semana comenzara a emitirse Teatro Virtual, con obras que fueron exitosas en su momento, algunas datan de 10 años atrás. Será a través de la iniciativa del Paseo La Plaza, a beneficio de la Cruz Roja.

Tambien la música se ha hecho presente en las plataformas digitales, ya sea músicos y cantantes actuales, como El Duque Blanco, David Bowie, fallecido en 2016, que tendrá su aparición el viernes 17, a través de un disco con 9 versiones de sus éxitos, Changes Now Bowie.

Para los adultos mayores, abuelos, viejos o como quieran llamarlos es mas complejo pues no todos saben manejar la tecnología o no cuentan con los elementos para comunicarse. Sus aliados son la radio o la televisión. No pueden salir a caminar, lo que en algunos casos es perjudicial para su salud.

Quizás tienen a quienes se acerquen a ayudarlos con los alimentos, pero extrañan a sus hijos, nietos, amigos de su edad, o quizás a sus compañeros o compañeras que ya no están.

Es difícil pasar esto física y psicologicamente. La recomendación es no asustarse, sin miedo, sin pánico, nada de ansiedad, etc. Pero no todos somos iguales, cada cual reacciona de diferente manera ante esta cuarentena.

No es fácil.

Actualmente en muchos lugares del mundo ya no hay smog, se respira aire puro, como hacía mucho que no pasaba.

Muchos al mirar el cielo, descubren el brillo de las estrellas, que ya no veían.y también una gran y brillante luna.

Cuando todo esto pase, ¿habremos aprendido todo lo que durante años fueron advirtiéndonos sobre el cambio climático?

¿Nos comportaremos mejor con nuestros semejantes?

¿Seremos más pacientes, serenos y respetuosos con los mayores?

¿Daremos una mano y un poco de nuestro tiempo a quienes lo necesitan?

¿Cuidaremos de nuestros hijos, sean chicos o grandes?

Al principio podremos ver a quienes amamos y aunque no podremos abrazarnos todavía, los ojos se nos llenarán de lágrimas y de alegría por el reencuentro.

Podremos tomar un cafecito con los amigos, quizás guardando cierta distancia pero, que importará si estamos otra vez juntos y seguimos unidos.

Todo lo que sentimos ahora y no podemos expresar, podrá aflorar y no debemos tener vergüenza de decir lo que sentimos.

Será el momento de la verdad, de recordar que no lo pasamos bien y tendremos la oportunidad de ser mejores…

¿Podremos?

Por: Cristina Susana Veronelli