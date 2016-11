Polémico audio de Di Zeo: “Angelici nos banca y nosotros a él, tenemos un pacto”

Una serie de escuchas salieron a la luz en las últimas horas. En ellas se puede escuchar al líder de la barra Xeneize hablar sobre el presidente del club y de la interna con una facción disidente.

El líder de la barrabrava de Boca Juniors, Rafael Di Zeo, aseguró tener “un pacto” con el presidente de la institución, Daniel Angelici, donde las partes se respaldan mutuamente, en un mensaje de audio difundido este jueves.

En una serie de escuchas donde hace referencia a la interna con el grupo disidente que comanda Fido Debaux por la tribuna “xeneize”, “Rafa” afirmó que el máximo dirigente de la institución “sólo habla conmigo, Mauro (Martín, uno de sus laderos) y Fernando (su hermano)”.

“Angelici no mandó a llamar a nadie. ¿Vos te creés que manda a llamar a cualquier pelotudo?. A ver si me entendés, Pablito, yo soy el que habla con Angelici. No te enganches con giladas de un pendejo de cuatro años, él no habla con nadie más, no le des bola”, dijo Di Zeo en los audios dados a conocer por el programa “Indirecto”, de TyC Sports.