Por ausencias PRO y peronistas, Cristina zafó otra vez de los allanamientos

La ausencia de un senador impidió alcanzar el quórum para realizar la sesión en la que se pretendía debatir los allanamientos a los domicilios particulares de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el proyecto de Extinción de Dominio. Por el lado de Cambiemos hubo dos ausencias (Esteban Bullrich y Miriam Boyadjian) y por el peronismo fueron varios los ausentes que no permitieron llegar al qurom.

Por falta de quorum reglamentario, se cayó la sesión en la que el Senado tenía previsto pronunciarse sobre el escrito remitido por el juez federal, Claudio Bonadio, en el que solicitó autorización para allanar los domicilios particulares y el despacho de la senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner (FPV). En el plan de Labor Parlamentaria también estaba contemplado analizar los tres dictámenes existentes sobre el proyecto, que llegó en revisión de la Cámara de Diputados, conocido como “extinción de dominio”.

A pesar de que la sesión provenía de un cuarto intermedio y por lo tanto no era necesaria la presencia de 37 senadores para comenzar el debate, ese número sí era imprescindible al momento de votar cualquier iniciativa. Por ese motivo, el día anterior, en la reunión de jefes de bloque, se acordó que solamente se iniciaría si se alcanzaba el quórum.

En las manifestaciones de minoría, el titular del interbloque Cambiemos, el senador por Formosa Luis Naidenoff señaló que “dada la envergadura del tema, habíamos establecido tener el quórum como corresponde a cada sesión. Me parece que teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte de la política a la sociedad. Y la señal era cumplir con un oficio judicial. Creo que los senadores que no están presentes, y tienen derecho de hacerlo, cometen un grave error. Teníamos la oportunidad de saldar deudas pendientes y de que la política se mire menos al ombligo y escuche a la sociedad”.

Por el interbloque oficialista estuvieron presentes los senadores Roberto Basualdo, Pedro Braillard Poccard, Inés Brizuela y Doria, Oscar Castillo, Julio Cobos, Eduardo Costa, Alfredo De Angeli, Silvia Elías de Pérez, Gladys González, Juan Carlos Marino, Julio Martínez, Luis Naidenoff, Federico Pinedo, Claudio Poggi, Laura Rodríguez Machado, Angel Rozas, Humberto Schiavoni, Magdalena Solari Quintana, María Belén Tapia, Marta Varela y Pamela Verasay.

El Jefe del Bloque del Partido Justicialista, el senador por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, subrayó que estaba presente para “ratificar algo que ya hicimos públicamente. Creemos que el allanamiento es una medida de prueba que no compromete ninguna responsabilidad, es una atribución del magistrado en una etapa de instrucción”.

Pichetto también recordó que “la ley de fueros no impide que los senadores o diputados puedan ser investigados hasta la condena. La única inmunidad prevista en la Constitución Nacional es la inmunidad de opinión o inmunidad de arresto”. El senador rionegrino señaló que se había acordado autorizar los allanamientos de los domicilios particulares, pero no así las oficinas del Senado ya que “no tienen nada que ver con los hechos investigados”. Concluyó su exposición diciendo que “el Senado tiene que dar los debates de cara a la sociedad. Este es el allanamiento más publicado de la historia argentina. El juez no va a encontrar nada pero tiene el derecho de ir a verificar”.

Por el Partido Justicialista estuvieron presentes en el recinto Eduardo Aguilar, Carlos Caserio, Carlos Espínola, Mario Fiad, Juan Mario Pais, Omar Perotti, Miguel Pichetto, Carlos Reutemann y Rodolfo Urtubey. Se suman Cristina Fiore Viñuales (Renovador Salta) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino).

Por su parte, el senador Fernando Solanas se retiró ni bien la presidenta Gabriela Michetti anunció que no había quórum, ya que había 36 senadores presentes en el recinto, uno menos que el necesario para votar.