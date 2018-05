Preso hace un mes, Lula lidera los escenarios para volver a ser presidente

Una encuesta de la consultora MDA también arrojó números que ubican al presidente Michel Temer como el posible candidato más rechazado por parte del electorado en los comicios de octubre y pone a Bolsonaro por sobre otras opciones de derecha moderada.

El mes que lleva en prisión por corrupción no modificó el favoritismo del electorado brasileño por el ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, a quien una encuesta coloca primero con un 32,4% de intención de voto contra el 16,7% de su perseguidor, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, según el tradicional sondeo de la Confederación Nacional del Transporte realizado por al consultora MDA.

La encuesta confirma a Lula como favorito, pero consigna también que en caso de que el ex presidente no pueda participar, el favorito sigue siendo Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), disputando con la ex ministra de Medio Ambiente Marina Silva.

Sin Lula -que puede ser inhabilitado por la Justicia Electoral en septiembre por su condena en dos instancias-, Bolsonaro (18%) y Silva (11%) son los favoritos, seguidos por el laborista Ciro Gomes, con 9%. Con menos de 6% aparece el ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña.