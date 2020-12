A pesar de la aclaración de Putin, el Gobierno confirma que antes de Navidad llega la vacuna rusa

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aclaró desde Rusia que se «están terminando los últimos pasos para poder aprobar» el uso de la vacuna rusa «en los mayores de 60 años». En tanto, el Gobierno nacional confirmó que prepara un vuelo a ese país «para los próximos días» y que «la vacuna llegaría, como estaba previsto, la semana que viene».

Después de las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que la vacuna Sputnik V no estaba apta para mayores de 60 años, hubo fuertes cuestionamientos al Gobierno de Alberto Fernández por el acuerdo con ese país y el anuncio de compra de las primeras dosis.

Para darle un cierre a la polémica, La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aclaró desde Rusia que se «están terminando los últimos pasos para poder aprobar» su uso «en los mayores de 60 años».

En esa línea, el Gobierno nacional avanzaba con las gestiones para que una primera partida de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus llegue «antes de Navidad» al país.

Funcionarios y voceros gubernamentales confirmaron que el «plan de vuelo» para traer las primeras 600 mil dosis para inocular a 300 mil personas se mantiene de la misma manera que fuera planificado originalmente, para antes de la Navidad.

Además, brindaron detalles respecto del desarrollo de las pruebas para el suministro de la vacuna a personas mayores a 60 años y, en ese marco, expresaron su expectativa de que el instituto Gamaleya, fabricante de la Sputnik, y el ente regulador ruso, que están en la última etapa de análisis del estudio para determinar la efectividad de la vacuna, den «rápidamente» su visto bueno.

La versión de la agencia estatal Télam también fue corroborada por la agencia privada Noticias Argentinas, que citando fuentes de Casa Rosada, aseguró que «la vacuna llegaría, como estaba previsto, la semana que viene».

«La mirada de (la secretaria de Acceso a la Salud) Carla Vizotti y la aprobación técnica de la ANMAT serán los dos factores determinantes para la fecha en la que llegará la vacuna rusa a la Argentina», resaltaron a Noticias Argentinas.

En ese marco, explicaron que «el plan de vuelo de Aerolíneas Argentinas está armado, pero hasta que no esté el OK no va a partir ningún vuelo».

«Está toda la logística lista. Hay plan de vuelo, que puede cambiar dependiendo de lo que diga la ANMAT», graficaron a Noticias Argentinas.