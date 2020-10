Qué medidas de seguridad hay que tener en cuenta para andar en bicicleta

Desde el casco, las luces y los guantes, varios son los accesorios que nos ayudan a disfrutar de este deporte completo, ecofriendly y saludable, que llegó para quedarse.

Mucho se habla por estos días de la explosión de bicicletas que se ve por todos los rincones de la ciudad. El aumento en la cantidad de bicisendas, la comodidad de moverse sin temor al contagio del coronavirus, de evitar los transportes públicos y, ya en primavera, la posibilidad de sumar actividad física como parte de la rutina contribuyeron a este verdadero fenómeno.

“Estamos viviendo un gran boom y eso se debe no solo a los puntos a favor de la salud que tiene andar en bicicleta, sino también a que cada vez más personas la eligen como medio de transporte rápido y seguro”, explica Maximiliano Minoli, fundador y CEO de Goldenbike.

Si lo ponemos en números, en las últimas dos semanas, en comparación a los datos del año pasado, hubo un aumento de hasta 114% de viajes en bicicleta. Mientras que en 2019 sólo 0,4% de los viajes de la Ciudad se hacían en bicicleta; antes de la pandemia ese porcentaje ya había ascendido al 4%, alrededor de 300 mil viajes.

En tanto, si pensamos en los beneficos que andar en bici aporta al cuerpo, son muchos y variados. Desde fortalecer física y mentalmente, a liberar tensiones, quemar calorías y bajar el colesterol, mejorar la actividad cardíaca, tonificar músculos, fortalecer la zona lumbar, proteger el medio ambiente y, no menos importante, ahorrar dinero.

Kit de accesorios

Sin embargo, antes de subirnos a la bicicleta, es fundamental tener en cuenta ciertas medidas de seguridad y contar con algunos accesorios que resultan básicos para cuidarnos.

.Casco. Resulta imprescinble como protección, aunque muchos ciclistas le resten importancia, es como el cinturón de seguridad en el auto. En CABA, por ejemplo, es obligatorio para circular -aunque no hay sanciones si no se usa- y puede salvar la vida ante una caída, o bien de impactos que terceros puedan tener contra nosotros. Tienen que ser cascos para ciclismo, que esté sano y sin grietas, del tamaño correcto y bien sujeto a la cabeza. Pueden ser los más aerodinámicos o los urbanos, todos protegen si son de buena calidad, más allá de la estética o la moda. Algunos suman el plus de contar con tiras o pintura refractaria, otro punto a favor en cuanto a seguridad.

.Guantes. Ante una caída, lo primero que por reflejo apoyamos son las manos. Por eso, es importante usar guantes que sean acolchados, pueden tener gel, cortos y con los dedos al aire para el verano, o con dedos enteros para invierno (con telas “wind stopper”, que detienen el viento y resistentes al frío).

.Chaleco reflectivo. Si son tu primeras salidas en bicicleta, cuantas más medidas de seguridad, mejor. Los chalecos te hacen más visible para los automovilistas aún a distancia, con lo que además de verte, puede anticipar sus maniobras.

.Luces. Las bicis, como los autos, deben llevar luz blanca delatera y luz roja trasera. Permiten que los autos puedan verte y distinguir en qué dirección te movés. Las delanteras pueden ser de posición o tipo linterna, que alumbran el camino. Hay modelos que parpadean y que pueden recargarse.

.Anteojos. Protegen los ojos del polvo, el viento y cualquier otro elemento que circule mientras te trasladás en bicicleta. Además, mejoran tu visión si los usas de día. Para la noche, hay modelos con vidrios color amarillo, que aumental la luminosidad y mejoran la visión en la oscuridad.

.Bocina. Como de día las luces no tienen incidencia, el timbre o bocina te ayuda a anticipar tus maniobras y advertir a los otros los movimientos en tu camino.

.Ojos de gato. Siempre es recomendable contar los ojos de gato delanteros, traseros y en los pedales y los laterales de las ruedas. Por lo menos, contar con algunos de estos accesorios suma para la seguridad de ser más visible cuando baja la luz.

¿Qué bici elegir?

En este punto, “es fundamental hacerse una pregunta básica: ¿para qué la quiero? Es decir, si será el medio de locomoción para ir a trabajar o al gimnasio, para pasear los fines de semana o para entrenar y correr una carrera de montaña”, agrega Minolli desde Goldenbike.

Justamente, ahí cobra un papel central el asesoramiento de tu bicicletero amigo, que podrá indicarte desde los modelos vintaje a los híbridos, para montain bike o los plegables, si no tenés suficiente lugar en tu casa.

Sí conviene tener en cuenta que las bicicletas tienen talles, según tu altura, y se eligen según las siguientes tablas orientativas:

Estatura Talle

1,45 a 1,60 XS

1,60 a 1,70 S

1,70 a 1,80 M

1,80 a 1,90 L

1,90 a 2 XL

Como vemos, andar en bicicleta solo trae beneficios, para el cuerpo, la mente y el medio ambiente. Respetando las medidas de seguridad y circulando con precaución, la marea de bicis será cada vez más importante.

