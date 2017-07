“Queremos ser gobierno en 2019”, dijo Randazzo en su lanzamiento

El precandidato a senador nacional del Frente Justicialista cuestionó la “soberbia” del kirchnerismo y cargó duro contra Macri.

El precandidato a senador por el Frente Justicialista Florencio Randazzo cuestionó hoy la “soberbia” y la “obsecuencia” en el kirchnerismo, le envió un duro mensaje al presidente Mauricio Macri y advirtió que su espacio buscará “ser Gobierno en 2019”.

“Tenemos rebeldía. Nos rebela la soberbia, nos rebelan los jefes y la obsecuencia, pero sobre todo nos rebela este Gobierno insensible”, sostuvo Randazzo en el acto de lanzamiento de su campaña electoral.

Y advirtió: “Queremos construir una posición seria, firme y amplia. ¡Pero no nos conformamos con ser oposición sino que queremos ser Gobierno en 2019 para ser una alternativa!”.

Además, en un mensaje que dirigió directamente a Macri, el exministro de Transporte sostuvo: “En estos 18 meses no tomó una sola decisión política a favor de la gente. No existe política económica si la gente no está adentro, por eso le pedimos que urgente cambie la política económica porque esta destruyendo la Argentina”.