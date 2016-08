Rafecas insiste en que no hay pruebas para reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina

El juez federal Daniel Rafecas sostuvo que su par Claudio Bonadio puede reabrir sólo “a partir de nuevas pruebas” la causa por la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman impulsó contra la ex presidenta por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

“Lo que no podría hacer otro juez es volver a revisar los elementos de prueba que ya fueron revisados en tres instancias en el caso que a mí me tocó”, explicó Rafecas en diálogo con radio Vorterix, y agregó que “debería abrirse una investigación a partir de nuevas pruebas que puedan justificarla”.

El magistrado precisó que envió el expediente a su par porque no existen argumentos jurídicos para negar el traspaso, pero especificó que, en una eventual nueva pesquisa, “no podrían valorarse elementos que ya fueron valorados en la denuncia originaria”.

Al mismo tiempo, Rafecas ratificó las consideraciones por las que archivó originalmente la denuncia de Nisman que terminó impulsando el fiscal Gerardo Pollicita tras la muerte del ex titular de la UFI AMIA, al igual que lo hizo semanas atrás ante una nueva presentación de la DAIA.

En este sentido, sostuvo que su decisión fue confirmada “con argumentos contundentes” por la Sala I de la Cámara Federal, “la misma que dictó la inconstitucionalidad del pacto con Irán”, en referencia al Memorándum de Entendimiento sellado con ese país por la gestión del Frente para la Victoria.

“En la denuncia originaria, hace un año y medio, se intenta reconstruir un hecho que no puede encuadrar en un delito porque el encubrimiento no pudo haberse consumado en ningún momento porque el pacto con Irán no se consumó”, dijo Rafecas y añadió que “todo lo que se pudo haber denunciado quedó en lo que técnicamente se llama actos preparatorios, que no son punibles”.

Por otro lado, evaluó que “todos los elementos de prueba acumulados, lejos de llevar agua para el lado de la imputación, constituyeron elementos que desvirtuaban los hechos que allí se habían intentado presentar para abrir una investigación”.

“La sumatoria de las dos circunstancias -concluyó el magistrado- me llevaron y me siguen llevando a considerar que no era posible abrir una investigación penal”.

El juez federal Daniel Rafecas accedió el 9 de agosto a enviar a su colega Claudio Bonadio la archivada denuncia del fallecido titular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que este último magistrado ordenara medidas tendientes a reactivarla.

El juez que estuvo a cargo de la denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y la archivó por inexistencia de delito respondió a Bonadio que se la enviaba “ad efectum vivendi”, es decir, para “tenerlo a la vista” como consulta, ante el “estado procesal” de la denuncia que no constituye una causa judicial porque fue archivada por inexistencia de delito, según explicaron en su momento fuentes judiciales.

Por ende, según explicaron las fuentes, esa denuncia del fallecido fiscal Nisman no podría acumularse por “conexidad” a la causa que ya lleva Bonadio.

Cuando la tenga en su juzgado, el juez podría darle vista al fiscal Eduardo Taiano para que amplíe el objeto de la investigación ya abierta y podrían incluirse en esa instancia las 55 medidas de prueba que habían sido pedidas en la denuncia de Nisman por parte de su colega Gerardo Pollicita y nunca se ordenaron.

Notas relacionadas: