Rafecas se defiende y dice que actuó de manera “irreprochable” en el caso Nisman

El juez federal Daniel Rafecas aseguró este miércoles 14/9 que su accionar respecto a la denuncia realizada por el exfiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner “fue irreprochable”, al tiempo que desestimó que su continuidad en el cargo corra peligro luego de que se publicara una solicitada en su contra.

“Fue muy sorpresivo y ciertamente desagradable la solicitada. Que directamente se exija a un organismo de la república una decisión de antemano sin escuchar al acusado y sin ningún elemento de juicio ni de prueba es inusual. En 30 años de democracia no se vio nada así”, sostuvo el magistrado.

En diálogo con Vorterix, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 consideró que las críticas del documento en su contra “hablan de un desconocimiento notorio del procedimiento” judicial.

Consultado sobre si considera que su continuidad en el cargo corre peligro, Rafecas desestimó tal posibilidad: “No, para nada, en absoluto”.

“Hace 12 años que soy juez federal y he tomado siempre decisiones con arreglo únicamente a la ley, al derecho y a la Constitución de modo completamente independiente y sin ningún tipo de presión en todas las causas en las que he actuado. Esto me ha valido permanentemente denuncias en el Consejo de la Magistratura de sectores o personas que están en desacuerdo o no les gustan las decisiones que he tomado”, resaltó.

Y agregó: “Desde que asumí fue denunciado por militares, policías y otros detenidos en la causa del Primer Cuerpo del Ejército; el expresidente (Fernando) De la Rúa y exsenadores involucrados en la causa por sobornos en el Senado; por personas acusados de narcotráfico o cadena de crimen organizado; por Boudou en la causa Ciccone, en que sectores del Frente para la Victoria me persiguieron por dos años en el Consejo de la Magistratura; luego por el asunto de Nisman”.

En ese sentido, el magistrado remarcó que “en ningún caso” vio peligrar su cargo y subrayó que “en este caso en mucha menor medida”.

“Desde el punto de vista jurídico, la actuación en el caso Nisman es irreprochable. Es una decisión absolutamente sostenida en lo que establece la ley y la Constitución, que fue confirmada de modo contundente y con argumentos propios en la segunda y tercera instancia”, insistió Rafecas.

Y concluyó: “Es inaudito ordenar la remoción de un juez por el contenido de una sentencia”.

Bajo el título de “El juez Rafecas debe ser removido”, la solicitada adujo que el pedido de desplazamiento era “un deber cívico” respecto a la “manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura” cuando desechó la denuncia del exfiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner.

El documento había sido firmado por dirigentes de la comunidad judía, sobrevivientes y familiares de víctimas del atentado a la AMIA, empresarios, periodistas, funcionarios nacionales y diputados nacionales de Cambiemos, como Elisa Carrió y Waldo Wolff, entre otros.

