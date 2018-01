Rajoy mantendrá Cataluña intervenida si Puigdemont asume en Bruselas

La intervención “seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente”, anunció Rajoy ante la junta directiva de su Partido Popular (PP), y aclaró además que “no hay margen para ser presidente a distancia ni por delegación ni por otro tipo de trampa”.

La advertencia presidencial tiene lugar dos días antes de que se forme el nuevo Parlamento catalán surgido de las elecciones del 21 de diciembre, que volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas.

Puigdemont podría ser elegido otra vez jefe del gobierno regional, pero huyó a Bruselas tras ser destituido el 27 de octubre por Madrid y si regresa a España será detenido por diversos delitos que se le imputan en relación al plan independentista que impulsó.

Su plataforma Junts per Catalunya (JxCat) intenta por eso que el ex “president” sea investido de forma telemática en Bruselas, una posibilidad no prevista en la normativa del Parlamento catalán y rechazada de plano por los partidos no independentistas.

La incógnita sobre el futuro de Puigdemont debe resolverse antes del 31 de enero, primera sesión de investidura.

El gobierno de Rajoy adelantó ya que recurriría ante la Justicia un nombramiento de Puigdemont a distancia. Al hacer balance sobre la gestión del PP y la intervención de la autonomía en Cataluña, Rajoy consideró sin embargo que en la región se está imponiendo el “realismo” después de meses de incertidumbre y tensión con el Estado central, refirió la agencia de noticias DPA.

“Varios dirigentes importantes o han abandonado la vida política o sus responsabilidades políticas o han renunciado a la actuación unilateral”, sostuvo el mandatario conservador en alusión a los líderes catalanes que prometieron abandonar la vía unilateral y respetar la Constitución para sortear la persecución judicial.

Rajoy anunció la intervención de la autonomía de Cataluña, un paso inédito en 40 años de democracia en España, horas después de que el Parlamento de la región aprobara crear una república independiente el 27 de octubre y culminara así el desafío soberanista de Puigdemont.

Condena judicial

La Justicia española consideró probado que el partido catalán CDC, predecesor del PDeCAT del separatista Carles Puigdemont, cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilícitas a cambio de obra pública, y ordenó a la agrupación devolver el dinero.

La sentencia del llamado caso Palau, un escándalo en torno al Palau (Palacio) de la Música Catalana, condenó a cuatro años y cinco meses de prisión al ex tesorero de Convergéncia Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La Audiencia de Barcelona también condenó a los ex responsables de la institución cultural Félix Millet y Jordi Muntull a penas de nueve y siete años de prisión, respectivamente, por el desvío de 23 millones de euros del Palau de la Música para su enriquecimiento personal.

Millet era presidente del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, la fundación del Palau de la Música, un emblemático auditorio modernista símbolo de la vida cultural catalana levantado a principios del siglo XX en Barcelona y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El llamado caso Palau puso en el foco en los últimos años a CDC por el cobro de comisiones de la constructora Ferrovial, que recibió importantes adjudicaciones de obra pública durante el Ejecutivo del histórico Jordi Pujol, quien gobernó Cataluña 1980 a 2003, recordó la agencia de noticias DPA.

El escándalo, además, puso en una situación delicada al entonces presidente del Gobierno de Cataluña Artur Mas (2010-2016) -quien se puso al frente de CDC tras la retirada de Pujol- después de que Millet y Muntull confesaran ante el juez que el partido cobró comisiones ilegales.

En 2016, ante las sospechas de corrupción, la agrupación se refundó bajo el nombre de Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). Hace solo unos días, Artur Mas renunció a su presidencia.

El ex jefe del Gobierno catalán fue el principal impulsor del proceso independentista hasta principios de 2016, cuando precisamente por las sospechas de corrupción tuvo que retirarse de la primera línea política y dejar las riendas del Ejecutivo a Carles Puigdemont.

La sentencia del Caso Palau se conoce dos días antes del inicio de una nueva legislatura en Cataluña tras meses de alta tensión a consecuencia del proceso independentista.

Los partidos a favor de la ruptura con España lograron mayoría absoluta en los comicios regionales celebrados en diciembre y buscan poder gobernar con el destituido Puigdemont al frente, quien se encuentra desplazado en Bélgica para evitar su detención en España.