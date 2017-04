Ramón Díaz salió campeón en Arabia Saudita y tiró su deseo: “Ojalá River le saque el campeonato a Boca”

El entrenador argentino Ramón Díaz se consagró este jueves campeón de la Liga de Arabia Saudita con el Al-Hilal, el undécimo título de su carrera, y deseó que River, club con el que está muy identificado, “le saque el campeonato a Boca”.

“Ojalá que River le saque el campeonato a Boca, el fútbol argentino es muy competitivo, Racing ha tenido una levantada importante y San Lorenzo más Newell´s están muy bien, acá lo seguimos porque el fútbol argentino lo siguen en todos lados”, lanzó Díaz.

Junto a su hijo Emiliano en el cuerpo técnico y luego de su experiencia en la Selección de Paraguay, Díaz llegó esta temporada al club asiático y se consagró dos fechas antes del final del torneo, gracias a la victoria como visitante 2-1 sobre Al Shabab.

La campaña de Díaz en Al-Hilal incluye, hasta el momento, 19 triunfos, tres empates y dos derrotas.

Además de este título, el riojano consiguió en su carrera como entrenador nueve títulos en River Plate (siete locales y dos internacionales) y uno doméstico con San Lorenzo.

En declaraciones a TyC Sports, Ramón Díaz eligió a Gustavo Bou y Néstor Ortigoza como posibles refuerzos en un fútbol que tiene mucha billetera, pero no tanta competitividad para los jugadores.

“Siempre hablo con los jugadores que dirigí, estos son ganadores. De Boca hay uno que me encanta como (Cristian) Pavón, que es joven y tiene unas condiciones increíbles. Me pareció raro que no esté en Europa todavía”, finalizó.

