Ratificaron el paro bancario este miercoles 28/1 en el Supervielle

La prosecretaria de Organización y Capacitación de la filial Buenos Aires de la Asociación Bancaria (AB) y delegada del Banco Supervielle, Alejandra Vilte, señaló este miércoles la necesidad de que clientes y jubilados conozcan «las razones del plan de lucha gremial ante la total irrespetuosidad empresaria a las leyes y el convenio» y ratificó el paro de mañana.

«Es absolutamente necesario que clientes y jubilados y pensionados conozcan los motivos que determinaron el plan de lucha en todas las sucursales del país, luego de dos años de infructuoso diálogo y de negociaciones en el Ministerio de Trabajo. El banco incumple los acuerdos y no acata la legislación y el convenio colectivo 18/75 vigentes», afirmó.

En declaraciones radiales, la delegada gremial y dirigente de la seccional de la Bancaria aseveró que «de seguro los clientes y el sector pasivo comprenden la situación de los trabajadores, ya que fueron atendidos siempre de la mejor manera posible, incluso redoblando los esfuerzos a partir de la iniciación de la grave pandemia de coronavirus».

Vilte afirmó que fue «una constante el desentendimiento de esa realidad por parte de las autoridades de la entidad, que nunca pusieron lo mejor de sí en relación con la elaboración y cumplimiento de los protocolos», y reseñó que a partir del inicio de la emergencia sanitaria «el Supervielle procuró desconocer al gremio y se negó a rubricar los necesarios instrumentos Covid-19 hasta julio último, cuando se acordó con las cámaras».

«En el Supervielle hubo y hay casos de contagio sospechosos y confirmados, y siempre existe preocupación ante la ausencia de desinfección obligatoria, por lo que se impone una vigilancia permanente porque la mayoría de los clientes son de alto riesgo», afirmó.

La dirigente y delegada gremial explicó que, además, existe «un permanente avasallamiento de derechos en relación con el otorgamiento de categorías por más tareas y responsabilidades, ausencia del pago del retroactivo a los pocos que las obtienen, remuneraciones variables inalcanzables y malas liquidaciones salariales permanentes».

La sindicalista denunció «fraude laboral» en el caso de más de 200 trabajadores precarizados que «no perciben siquiera el salario que les corresponde» por convenio; aseguró que proliferan «las consultoras» y remarcó que «el personal de seguridad, ordenanza y maestranza es el más expuesto por el contacto con los usuarios».

«El Supervielle no provee de equipos a los trabajadores, por lo que buena parte debe de forma obligada cumplir tareas presencialmente. Existe un gran abuso con la modalidad de teletrabajo, ya que no se respeta la jornada laboral y no se pagan los gastos», aseguró.

Al requerir Télam la opinión de las autoridades del banco, cuyo titular es Patricio Supervielle, el equipo de comunicación de la entidad optó por no hacer declaraciones, aunque en la última audiencia en Trabajo negó «diferencias salariales e incumplimientos de los acuerdos» y no autorizó las asambleas, que de todas formas se realizaron.

Los bancarios del Supervielle pararán mañana en todo el país durante dos horas, y reiterarán las huelgas el 2 y 3 de febrero con «una modalidad aún a definir», indicó.

Vilte sostuvo que al igual que otros bancos, el Supervielle ejecuta «un plan de reestructuración sin consulta o análisis con el sindicato, lo que afectará la carrera del personal, los ascensos y las tareas, ya que no todos pueden producir teletrabajo».

«En las sucursales se está reduciendo a la mínima expresión la atención al público. El Supervielle procura tener la menor cantidad de trabajadores posible. Luego de dos años de diálogo y audiencias en Trabajo, la entidad continúa sin ofrecer soluciones y dilatando los tiempos. Se trata de un servicio esencial, pero no es posible aceptar la conculcación de derechos adquiridos y la no participación en las rentas empresarias», concluyó Vilte.

Luego de la derrota electoral de Mauricio Macri en octubre de 2019, Patricio Supervielle decidió fijar nueva residencia en el Uruguay y lo fundamentó en razones «fiscales».