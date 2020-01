Recalde presentó un amparo para restablecer las estaciones de Ecobici removidas

El senador nacional por el Frente de Todos, Mariano Recalde y vecinos porteños presentaron un amparo para restablecer las 20 estaciones de Ecobici que la semana pasada fueron removidas, en su mayoría en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, alegando que debe haber «una distribución territorial equitativa».

El jueves pasado, en la cuenta oficial de Twitter de Ecobici, el Sistema de Transporte Público en Bicicletas que depende del gobierno porteño, se anunció la remoción de 20 estaciones del sistema ubicadas en las comunas 1, 4, 7, 8 y 9.

«Estudiamos ahora dónde relocalizarlas. Se trata de estaciones que tenían baja demanda y se registraban hechos de vandalismo y robos», agregó el tuit oficial.

Las paradas removidas estaban en Pompeya, Parque Patricios, Flores, Villa Soldati, Barracas, La Boca, Parque Avellaneda, Constitución y Parque Chacabuco.

Ante esto, el senador Recalde, junto al presidente de la Junta Comunal Nº4 Ignacio Álvarez, y vecinas y vecinos presentaron una acción de amparo exigiendo el restablecimiento de las estaciones.

Alegaron que las estaciones de distribución y estacionamiento deben encontrarse «ubicadas con una distribución territorial equitativa» y «contar con un mínimo de 10% de las estaciones existentes dentro de la zona Sur de la Ciudad», tal como lo establece la Ley 5.954 de Sistema de Transporte Público en Bicicletas.

«Nos encontramos Iegitimados activamente para entablar la presente medida cautelar ya que hemos sido alcanzados por los efectos de la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lesiona en forma manifiesta nuestros derechos, puesto que somos vecinos y usuarios del Sistema Público de Transporte en Bicicleta de la Zona Sur, que comprende las Comunas 4,8 y 9», explicaron en el pedido cautelar presentado.

Y agregaron que «dado que la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos ha quitado parte del servicio, nos vemos afectados en el acceso igualitario al servicio público de transporte y por ende al derecho a la movilidad, derecho que debería estar garantizado a todos los vecinos y usuarios sin distinción de zonas».

«Cuando aprobamos la licitación del sistema en la Legislatura exigimos que por lo menos el 10% se instale en los barrios del sur de la Ciudad y el Gobierno se comprometió a hacerlo. Sin embargo, el jueves pasado nos enteramos de que habían cerrado 20 estaciones en esa zona», dijo Recalde.

«A esta altura, según el contrato, deberíamos contar con 400 estaciones y 4.000 bicicletas. No solo no se cumplen estos requisitos sino que van en sentido contrario: no reponen las bicicletas -tenemos alrededor de 9 bicicletas menos por día- y ahora encima cierran estaciones. Por eso para los usuarios es cada día más difícil conseguir una bicicleta», agregó el senador.

Por su parte, Ignacio Álvarez, que representa a la Comuna 4 -una de las más afectadas por la remoción de las 20 estaciones- cuestionó los motivos esgrimidos por la empresa Tembici y el Ejecutivo porteño.

Tembici es una empresa brasileña que «está a cargo del proyecto de ampliación, transformación y operación del renovado sistema de transporte público de bicicletas de la Ciudad», según figura en la web oficial del gobierno de la CABA.

«La empresa cobra por parte del Gobierno de la Ciudad 4 millones de pesos por mes. Se tiene que hacer cargo de mantener las estaciones y las bicicletas en buen estado, reponerlas en caso de ser necesario y garantizar el buen funcionamiento del sistema en general. Es decir, exactamente lo contrario a removerlas», aseveró.