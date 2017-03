Rechazan un hábeas corpus de Milani y el martes vuelven a indagarlo

El juez federal de la provincia, Daniel Herrera Piedrabuena, rechazó el recurso interpuesto por la defensa del detenido ex jefe del Ejército y lo interrogará en el marco de una de las causas en la que se le imputan delitos de lesa humanidad.

El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, rechazó un hábeas corpus presentado por la defensa del detenido ex jefe del Ejército César Milani y lo indagará nuevamente el martes en el marco de una de las causas en la que se le imputan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

“La resolución de la situación procesal de Cesar Milani se encuentra supeditada a la recepción de su declaración indagatoria ampliatoria”, señaló el fallo, según consignaron fuentes judiciales.

Allí, Herrera Piedrabuena sostuvo que “los presupuestos condicionantes para la procedencia de la acción no suceden, ya que estamos en presencia de una privación de la libertad ‘legítima’ en su origen ­fundada en una orden escrita de autoridad competente­ sin ningún tipo de agravamiento en su cumplimiento, y cuya cesación debe ser debatida y resuelta por otros carriles procesales”.

En tanto, el martes, Milani deberá volver a declarar luego de que el magistrado lo volviera a citar tras la decisión de la fiscal federal Virginia Miguel Carmona de ampliar la imputación en su contra con la incorporación de la figura de “asociación ilícita”.

Milani se encuentra detenido en La Rioja desde el 17 de febrero pasado por decisión del juez Herrera Piedrabuena en la causa que investiga los secuestros y torturas de los que fueron víctimas Pedro Adán Olivera y su hijo Ramón, en 1977, y Verónica Ligia Matta, en 1976.

Virginia Miguel Carmona amplió la acusación a Milani y Santacroche en un escrito en el que solicitó citarlo nuevamente a indagatoria con relación al delito de “asociación ilícita previsto en el artículo 210 del Código Penal vigente a la fecha de los hechos que se investigan, y que se desprende de la descripción contenida en el requerimiento de instrucción”.

La fiscal recordó que, en 2016, habían sido condenados por asociación ilícita los restantes imputados en esta causa: el ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, el ex juez federal Roberto Catálán, el ex médico y jefe de Sanidad del Batallón 141 Leónicas Carlos Moliné y el ex inspector en la Delegación local de la Policía Federal, Roberto Reinaldo Ganem.

Ramón Olivera y su padre Pedro Adán fueron secuestrados y torturados en marzo de 1977 en la capital riojana, mientras que Verónica Ligia Matta fue víctima de los mismos delitos en julio de 1976.

La mujer reconoció a Milani como coautor de su detención ilegal y de torturas de las que fue víctima uno de sus compañeros de detención.

A su vez, Ramón Olivera también reconoció a Milani -en esa época, subteniente del Batallón 141- como la persona que lo trasladó desde su cautiverio ante el juez Catalán e individualizó al entonces teniente primero Santacroche entre sus secuestradores, único hecho por el que este último está imputado.

Por otra parte, la semana pasada el juez federal de Tucumán Fernando Poviña procesó a Milani por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica debido a que “confeccionó falsamente el acta de deserción del desaparecido soldado Ledo, con la finalidad de encubrir el hecho delictivo y la responsabilidad de sus perpetradores”.

En este fallo, Poviña también dispuso embargar bienes de Milani hasta cubrir 200.000 pesos y le prohibió salir del país en el marco de la causa que investiga la desaparición del conscripto Alberto Ledo, perpetrada en 1976 y por la cual ya estaba procesado otro oficial retirado del Ejército, Esteban Sanguinetti.

