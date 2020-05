Reclamo ante la Corte por la «inactividad» en la causa de abuso contra Alperovich

Los senadores nacionales Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Silvia Giacoppo (Jujuy) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), miembros del bloque UCR y del interbloque Juntos por el Cambio, presentaron una carta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestando preocupación “por la inactividad” de la causa conocida como “Alperovich”, en la que una sobrina y parte del equipo del Senador Nacional José Jorge Alperovich lo denunció por reiterados casos de abuso y violación perpetuados tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como en la Provincia de Tucumán.

Como la denunciante del senador Alperovich, su sobrina (se preserva su identidad), radicó denuncias tanto en Tucumán como en Capital Federal porque sufrió abusos de parte del ex gobernador tucumano en ambas jurisdicciones, “se ha producido una situación de “retardo de justicia”, indican los senadores radicales. “Desde el momento de las presentaciones de las denuncias, el tiempo transcurrió sin la posibilidad de avanzar en las investigaciones correspondientes, cuestión que es sumamente grave. Todavía no hay certezas sobre quién ha de investigar al senador y ex gobernador, y, más allá de que hubo actos investigativos tanto en la Justicia local como en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ningún juez ordenó que el funcionario declare como imputado”.

“Queda a la vista que no se está haciendo justicia, que los expedientes se encuentran paralizados. Estas causas no pueden quedar en un limbo de competencias. Es necesario dar una respuesta rápida, justificada y responsable para que se pueda iniciar las investigaciones pertinentes. Es por ello que le manifestamos nuestra preocupación por la tardanza e inactividad y le solicitamos celeridad en el tratamiento de las causas mencionadas”, manifestaron los senadores radicales.

“La apertura de procesos en dos lugares distintos desencadenó una seguidilla de resoluciones contrapuestas en materia de competencia. Finalmente, luego de una audiencia pública convocada en enero de este año, durante la vigencia de la feria judicial, el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal en la provincia de Tucumán, Enrique Pedicone, determinó que los hechos acontecidos en ese distrito deben ser investigados por la justicia provincial, mientras que los producidos en la Ciudad de Buenos Aires le corresponden a la justicia porteña”.

“Sin embargo, desde la realización de esta audiencia las causas no avanzaron, estando pendiente en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la competencia de la investigación de los expedientes penales. Estamos ante un claro retardo en una resolución que implica, la indefinición de las denuncias presentadas por la víctima, la indefensión de la persona denunciante implicada, quien, además, se encuentra en una franca asimetría de poder”, expresaron Elías de Pérez, Giacoppo y Blanco.

Los senadores remarcan en las cartas dirigidas al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que “mientras la persona acusada fue gobernador de la provincia por 12 años y es senador desde el año 2015, la denunciante se desempeñaba en su equipo, bajo sus órdenes y fue descalificada en su integridad por gente cercana al senador”.