Reforma Judicial: Estos son los cambios de último minuto con el ‘festival de cargos’

El Senado aprobó con los votos del oficialismo el proyecto de Reforma Judicial pero introdujo varios cambios sobre el final de la sesión que apuntarían a lograr los votos en Diputados, donde el Frente de Todos no tiene número para sancionar la norma. Además de eliminar la denominada ‘cláusula Parrilli’ que obligaba a los jueces a denunciar presiones de los medios de comuncaciones, se pasaron de crear 279 cargos judiciales en las provincias a 900.

Entre las modificaciones incorporadas por el Senado se encuentran:

-Mantener el examen escrito en los concursos de selección, además de las audiencias públicas.

-Los sorteos de causas deben ser grabados bajo apercibimiento de nulidad.

-No unificar el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Crear un tribunal de resolución de los conflictos de competencia de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo Federal.

-Mantener la exclusividad de las secretarías con competencia en derechos humanos así como a su personal para garantizar “Memoria, Verdad y Justicia”.

La senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT), informó sobre el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo sobre Reforma del Poder Judicial. La legisladora inició su exposición destacando que estaba en tratamiento “una promesa de campaña del Presidente, Alberto Fernández”. Repasó el contenido de la iniciativa y subrayó que “durante las casi 21 horas de debate se escuchó a 50 oradores que ayudaron a mejorar” el proyecto. Destacó que “ninguna causa será sacada de sus jueces naturales” y que cada una de ellas continuará siendo tratada por los magistrados que las tramitan.

La senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado (JxC) fue la encargada de fundamentar la oposición de su bancada. Calificó a la iniciativa como “un festival de cargos” y como parte de una medida “para manejar la justicia”. Destacó que se encontraba en debate un proyecto que trata de modificar “solamente la justicia penal federal, que atiende a los poderosos, a los acusados de corrupción”.

El cierre de la sesión, luego de más de 10 horas de deliberaciones, estuvo a cargo de los titulares de las dos bancadas mayoritarias, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, los senadores por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) y José Mayans (FdT).

Naidenoff coincidió en que “es cierto que este proyecto no es una reforma judicial. Será un punto de partida”, se preguntó para luego responderse que la iniciativa es una modificación del fuero procesal penal. Interrogó a los legisladores preguntando: “combatimos el narcotráfico; protegemos a la sociedad, lo dudo”, dijo. Afirmó que la iniciativa “es un intento de colonizar la justicia, creando y repartiendo cargos, no en cualquier justicia sino que en la justicia federal”. Sostuvo que los mejores jueces son “los que tienen apego a la ley, con valores democráticos, con respeto a la igualdad de género y no los denominados influenciables”.

Mayans afirmó que “hubo una estrategia del gobierno anterior para perseguir a la oposición y que para ello se utilizó al Poder Judicial”. Denunció el intento de manipulación del gobierno anterior a la Corte Suprema, “pretendiendo nombrar dos miembros por decreto de necesidad y urgencia” y al “Consejo de la Magistratura en el que se tomaron decisiones sin tomarle juramento al entonces miembro de la oposición, el senador por Chubut, Juan Mario País”. Concluyó que “la credibilidad del Poder Judicial está seriamente cuestionada”.

El total de las modificaciones hechas a la reforma judicial:

GENERAL:

· Donde dice “Consejo de la Magistratura, debe decir: «Consejo de la Magistratura de la Nación”.

· Donde dice “Procuración General de la Nación” debe decir Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

· Donde dice “Defensoría General de la Nación” debe decir Ministerio Público de la Defensa de la Nación”.

ARTICULADO:

· Se modifica el artículo 18:

En donde dice “Artículo 16” debe decir “Artículo 17”.

· Se modifica el artículo 38 inciso d) el que quedará redactado de la siguiente manera:

“d) La prueba de oposición para cubrir los cargos será escrita y versará sobre la resolución de casos mediante la aplicación del Código Procesal penal Federal. También deberá valorarse la perspectiva de género. Para participar en la etapa próxima del procedimiento se requiere haber aprobado el examen escrito con el SESENTA por ciento (60%) del puntaje total asignado al mismo. La falta de concurrencia al examen escrito implica el desistimiento de participar”.

· Se modifica el artículo 51 por el siguiente:

ARTICULO 51.- Créanse los Juzgados Federales de Primera Instancia y los Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en las Provincias y sus respectivos cargos de juez o jueza.

La individualización de los juzgados federales creados por este artículo, su jurisdicción, localidad de asiento y la indicación de los tribunales de alzada respectivos se detallan en el ANEXO II que integra la presente ley.

· Se modifica el artículo 53 por el siguiente:

ARTICULO 53.- Creánse las Secretarías correspondientes a los Juzgados Federales de Primera Instancia y Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en las Provincias que se indican en el ANEXO III que integra la presente ley. Las mismas deberán contar con el personal necesario para su correcto funcionamiento.

· Se sustituye el artículo 56 por el siguiente:

ARTÍCULO 56.- A partir de la fecha de la habilitación de los juzgados creados por el artículo 51 de esta ley, las secretarías que estuvieran entendiendo en causas de lesa humanidad conservarán dicha competencia con exclusividad.

Los funcionarios y funcionarias y el personal asignado a dichas causas mantendrán sus funciones inalteradas.

· Se sustituye el plazo del artículo 58:

Donde dice “DIEZ (10) días” debe decir “TREINTA (30) días”

· Se sustituye el artículo 59:

ARTICULO 59.- En los supuestos en los que el presente Título de esta ley se dispone la creación de Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal o Juzgados Federales Penales de Garantías en una jurisdicción territorial que ya cuente con UNO (1) o más Juzgados Federales de Primera Instancia con la misma competencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, atendiendo al número de causas actualmente en trámite, y por razones de mejor servicio, podrá disponer la dispensa de turno de UNO (1) o más de tales juzgados, por el plazo máximo de UN (1) año.

· Se modifica el artículo 60 por:

ARTICULO 60.- Créanse Cámaras Federales de Apelaciones y Salas de Cámaras Federales de Apelaciones ya existentes, con asiento en las Provincias y sus respectivos cargos de vocales de Cámara, funcionarios, funcionarias y empleados y empleadas, según se detalla en el ANEXO IV.

“Créanse UNA (1) Fiscalía de Cámara y UNA (1) Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia que actuarán ante las Salas de las Cámaras Federales de Apelaciones creadas por el presente y sus respectivos cargos que se detallan en el ANEXO IV”.

· Se modifica el artículo 63:

ARTÍCULO 63.- El MINISTERIO PÚBLICO que ejerce sus funciones ante los actuales Juzgados Federales con asiento en las provincias también lo hará ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal o ante Juzgados Federales Penales de Garantías que se crean en el Título Tercero de esta ley.

· Se modifica el artículo 65:

ARTICULO 65.- Créanse en el ámbito del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la Nación los cargos de fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal, ante los Juzgados Federales Penales de Garantías y ante los Juzgados de Primera instancia con asiento en las Provincias, conforme al ANEXO VI que integra la presente ley.

· Se modifica el artículo 67:

Donde dice: “artículo 39” debe decir “artículo 40”.

· Se modifica el artículo 69:

ARTICULO 69.- Encomiéndese a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION la inmediata habilitación de los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados Federales Penales de Garantías y los Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las Provincias creados por el artículo 51, una vez cubiertas las vacantes de cargos de juez o jueza de conformidad con lo previsto en el artículo 58 inciso a).

· Se modifica el artículo 70:

ARTICULO 70.- Los Juzgados Federales de Primera Instancia que en virtud de la transferencia de secretarias dispuesta por el artículo 52 de la presente ley que resulten con competencia electoral exclusiva, sumarán competencia en materias no penales.

Transfiérense las secretarias no penales correspondientes a los Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las Provincias indicados en el ANEXO VII a los Juzgados Federales de Primera Instancia o Juzgados Federales Penales de Garantías de igual localización, de acuerdo al detalle obrante en el citado anexo.

· ARTICULO 71 se modifica:

ARTICULO 71.-

Asígnese competencia en materia de protección de los consumidores y usuarios, del medio ambiente y de procesos colectivos y créanse Secretarías adicionales con dicha competencia en cada uno de los Juzgados Federales de Primera Instancia y Juzgados Federales Penales de Garantías individualizados en el ANEXO VII de esta ley.

· Se modifica el artículo 73:

En donde dice “Artículo 74” debe decir “Artículo 72”.

· En el artículo 75:

El inciso f) debe decir:

f) La Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias y la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional;

· En el artículo 78 Se modifica el inciso r) y se agregan los incisos s y t:

r) Catamarca (provincia de Catamarca): comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Catamarca y La Rioja.

s) La Pampa (provincia de La Pampa): comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de La Pampa.

t) La Matanza (provincia de Buenos Aires): comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de La Matanza.

ANEXO II

· Se modifica el TITULO del ANEXO II por el siguiente:

JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA y JUZGADOS FEDERALES PENALES DE GARANTIAS CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS

Se agrega un nuevo apartado 1:

1) UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de RECONQUISTA, Provincia de SANTA FE, con idéntica jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.

· Se modifican los apartados 1-2-3-4 en cuanto dispone la creación de Juzgados Federales Penales de Garantías

1) UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de RAFAELA, Provincia de SANTA FE, con idéntica jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.

2) DOS (2) Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de ROSARIO, provincia de SANTA FE, individualizados como Nros. 5 y 6 respectivamente, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.

3) UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de SAN LORENZO, Provincia de SANTA FE, con jurisdicción territorial en los departamentos San Lorenzo y Caseros de la provincia homónima con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.

4) DOS (2) Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de SANTA FE, provincia de SANTA FE, individualizados como Nros. 3 y 4 respectivamente, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.

5) UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de VENADO TUERTO, Provincia de SANTA FE, con idéntica jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.

· Se modifica el Apartado 6) por el siguiente:

6) “UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de AVELLANEDA, Provincia de Buenos Aires, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanús, cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA.”

· Se modifica el Apartado 10)

En donde dice: “Justicia Federale” debe decir “Justicia Federal”

· El Apartado 13) se modifica por el siguiente:

13) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad San Justo, Partido de LA MATANZA, Provincia de BUENOS AIRES, con jurisdicción territorial en la Provincia de Buenos Aires cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA MATANZA. (OJO Ver nombre final FALTA COMPETENCIA)

· El Apartado 14) se modifica por el siguiente:

14) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de Laferrere, Partido de LA MATANZA, Provincia de BUENOS AIRES, con jurisdicción territorial en la Provincia de Buenos Aires cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA MATANZA. VER COMPETENCIA

· Se agregan los siguientes Apartados:

x) DOS (2) Juzgados Federales de Primera Instancia en lo penal con asiento en la ciudad de TIGRE, provincia de BUENOS AIRES, individualizados como Nros. 1 y 2 respectivamente, con jurisdicción territorial en los Partidos de Tigre, San Fernando y Malvinas Argentinas, Provincia de BUENOS AIRES, y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN.

x) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo penal con asiento en la ciudad de PILAR, provincia de BUENOS AIRES, con jurisdicción territorial en los Partidos de Pilar y Exaltación de la Cruz, Provincia de BUENOS AIRES, y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN.

x) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo penal con asiento en la ciudad de TAPIALES, provincia de BUENOS AIRES, con jurisdicción territorial en la provincia de BUENOS AIRES, y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA MATANZA. (ver)

· Se SUPRIME el Apartado 19).

SE SUPRIME

· Se modifica el Apartado 20) por el siguiente:

20) TRES (3) Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia de JUJUY, individualizados como Nros. 1,2, y 3 respectivamente, con la misma jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia Nros. 1 y 2 con asiento en la ciudad de SAN SALVADOR DE JUJUY y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA Y JUJUY.

· Se modifica el Apartado 21)

21) UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN, Provincia de SALTA, con la misma jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de TARTAGAL y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA Y JUJUY.

· Se modifican los apartados 22 y 23:

22) DOS (2) Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de SALTA, Provincia de SALTA, individualizados como Nros. 3 y 4 respectivamente, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA Y JUJUY.

23) UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de TARTAGAL, Provincia de SALTA, con la misma jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de TARTAGAL y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA Y JUJUY.

· Se modifica el Apartado 26)

En donde dice: 26) UNO (1) juzgado…” debe decir: “UN (1) juzgado…”

· Se modifica el Apartado 28)

En donde dice “ciudad de ITUZAINGO” debe decir “ciudad de SANTO TOMÉ”.

· Se modifica el Apartado 30) por el siguiente:

“UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de POSADAS, Provincia de MISIONES, individualizado como Nro. 1, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE POSADAS”.

· Se modifica el apartado 33 por el siguiente:

33) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de ARISTÓBULO DEL VALLE, Provincia de MISIONES, con la misma jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de OBERÁ, que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de ELDORADO y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de PUERTO IGUAZU y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE POSADAS.

· Se modifica el Apartado 38)

38) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de LA RIOJA, Provincia de LA RIOJA, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CATAMARCA.

· Se modifica el Apartado 39)

En donde dice: “ciudad de CONCORDIA, que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de GUALEGUAYCHÚ y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de VICTORIA y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE PARANÁ” debe decir: “ciudad de CONCORDIA y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE PARANÁ”

· Se modifica el Apartado 40

40) DOS (2) Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de MENDOZA, Provincia de MENDOZA, individualizados como Nros. 5 y 6, respectivamente, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad, y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA.

· Se modifica el Apartado 42)

42) UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de SAN RAFAEL, Provincia de MENDOZA, con idéntica jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad, y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA.

· SE AGREGAN los siguientes apartados:

) DOS (2) Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de RESISTENCIA, Provincia de Chaco, individualizados como Nros. 3 y 4 respectivamente, con la misma jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la Ciudad de Resistencia Nros. 1 y 2 y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA y cuya alzada será ejercida por la CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA.

) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de ROQUE SAENZ PEÑA, Provincia de Chaco, con la misma jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la Ciudad de Resistencia Nros. 1 y 2 y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA y cuya alzada será ejercida por la CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA.

ANEXO III

SECRETARIAS DE JUZGADOS FEDERALES EN LAS PROVINCIAS

1) Créase UNA (1) Secretaría en los siguientes Juzgados Penales Federales:

· Se SUPRIME el punto 1.

· Se SUPRIME el punto 2.

· Se SUPRIME el punto 5.

· Se SUPRIME el punto 6.

· Se modifica el punto 9 por el siguiente:

“Juzgado Federal Penal de Garantías en San Lorenzo, con asiento en la ciudad de San Lorenzo, con jurisdicción en la Provincia de Santa Fe”.

· Se suprime el punto 10.

· Se agrega un nuevo punto después del 15) con el siguiente texto:

) Créase una Secretaria Federal de Primera Instancia en lo penal de La Matanza, con asiento en la ciudad de Tapiales, con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires.

· Se modifica el Apartado 2) por el siguiente:

2) Créanse DOS (2) Secretarias en el Juzgado Federal de la Seguridad Social de Posadas, Provincia de Misiones.

· Se modifica el Apartado 3) por el siguiente:

3)Créase una Secretaría en el Juzgado Federal de Avellaneda, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanús, con asiento en la ciudad de AVELLANEDA, Provincia de Buenos Aires.

· Se suprime el Apartado 5) (ITUZAINGO)

· Se agrega un Apartado a continuación, con el siguiente texto:

)Juzgado Federal de Primera instancia en lo penal de la ciudad de Tapiales, provincia de Buenos Aires.

SECRETARIAS PENALES TRANSFERIDAS

· Se modifica el apartado 1)

1) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de RAFAELA, Provincia de SANTA FE, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la misma ciudad.

· Se modifica apartado 2) por el siguiente:

2)La Secretaría Penal y de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de RECONQUISTA, Provincia de SANTA FE, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la misma ciudad.

· Se modifica el apartado 3) por el siguiente:

3)La Secretaría Penal B del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 3 con asiento en Rosario, provincia de Santa Fe se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías Nro. 5 con asiento en la misma ciudad; y la Secretaria Penal 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 4 con asiento en Rosario, provincia de Santa Fe se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías Nro. 6 con asiento en la misma ciudad.

· Se reemplaza el apartado 4) por el siguiente:

4) La Secretaría Penal y la Secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe se transfieren al Juzgado Federal Penal de Garantías Nº 3 con asiento en la misma ciudad y la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 de la Ciudad de SANTA FE, Provincia de Santa Fe se transfiere al Juzgado Federal de Penal de Garantías Nº 4 con asiento en la misma ciudad.

· Se reemplaza el apartado 5) por el siguiente:

5) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de VENADO TUERTO, Provincia de SANTA FE, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la misma ciudad.

· Se modifica el punto 7:

En donde dice: “Provincia de Buenos Aires.” debe decir a continuación: “Provincia de Buenos Aires, se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal Nº 6 con asiento en la misma ciudad.”

· Se modifica el punto 8 por el siguiente:

8) Las Secretarias Nros. 1 y 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de QUILMES, Provincia de BUENOS AIRES, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 2 con asiento en la misma ciudad”

· Se modifica el punto 13 por el siguiente:

“13) Las Secretarias Nros. 2 y 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de BAHÍA BLANCA, Provincia de BUENOS AIRES, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 3 con asiento en la misma ciudad y la Secretaria N° 6 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de BAHÍA BLANCA, Provincia de BUENOS AIRES, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 4 con asiento en la misma ciudad.”

· Se suprime el punto 16

· Se modifica el punto 18 por el siguiente:

18) La Secretaría Penal N° 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia de JUJUY, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 1, con asiento en la misma ciudad; la Secretaría Penal N° 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia de JUJUY, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 2, con asiento en la misma ciudad.

· Se suprime el punto 19

· Se modifican los apartados 20, 21 y 22 por los siguientes:

20) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia de SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, Provincia de SALTA, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 2 con asiento en la misma ciudad.

21) La Secretaria Penal N° 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de SALTA, Provincia de SALTA, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 3 con asiento en la misma ciudad; la Secretaria Penal N° 4 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de SALTA, Provincia de SALTA, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 4 con asiento en la misma ciudad.

22) Las Secretarias Penales N° I y N° II del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de TARTAGAL, Provincia de SALTA, se transfieren al Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la misma ciudad.

· Se agrega un Apartado a continuación del 22, con el siguiente texto:

“) La Secretaría Penal Nº 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 con asiento en la ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, Provincia de Tucumán, se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal Nº4 con asiento en la misma ciudad ”

· Se modifica el apartado 29:

29) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la Ciudad de OBERÁ, Provincia de Misiones se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la Ciudad de ARISTOBULO DEL VALLE, Provincia de Misiones.

· Se agrega un apartado a continuación del 29 con el siguiente texto:

“) La Secretaría Penal y la Secretaria de Leyes Especiales del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 con asiento en la ciudad de CÓRDOBA, Provincia de CÓRDOBA, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal Nº4 con asiento en la misma ciudad; la Secretaria Penal y la Secretaria de Leyes Especiales del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº3 con asiento en la ciudad de CÓRDOBA, Provincia de Córdoba se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal Nº5 con asiento en la misma ciudad.”

· Se agrega un nuevo Apartado a continuación:

) La Secretaría Penal y la Secretaría de Leyes Especiales del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de LA RIOJA, Provincia de LA RIOJA, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la misma ciudad.

· Se modifican los apartados 31 y 32 por los siguientes:

31) Las Secretarías A y B del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de MENDOZA, Provincia de MENDOZA, se transfieren al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 5 con asiento en la misma ciudad; y las Secretarías C y F del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de MENDOZA, Provincia de MENDOZA, se transfieren al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 6 con asiento en la misma ciudad. Las Secretarías E y D permanecerán en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3.

32) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de SAN RAFAEL, Provincia de MENDOZA, se transfiere al Juzgado Federal en lo Penal de Garantías con asiento en la misma ciudad.

· Se agrega un apartado después del 32 con el siguiente texto:

“) La Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la Ciudad de SAN LUIS, Provincia de SAN LUIS, se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la misma ciudad”

· Se agregan los APARTADOS SIGUIENTES:

). La Secretaría N° 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 y la Secretaría N° 6 del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2, con asiento en la Ciudad de San Martín, se transfieren respectivamente al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 1 y al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 2, ambos con asiento en la ciudad de TIGRE.

) La Secretaría Penal Nro. 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de CAMPANA, Provincia de BUENOS AIRES se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 1 con asiento en la Ciudad de Pilar.

) Las Secretarías Penales Nros. 1 y 2 y de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 con asiento en la ciudad de Resistencia, Provincia del CHACO, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal Nº 3 con asiento en esa misma ciudad: las DOS (2) Secretarías Penales del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 con asiento en la ciudad de RESISTENCIA, Provincia del CHACO, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la misma ciudad.

) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, Provincia del CHACO, se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la misma ciudad.

ANEXO IV

CÁMARAS FEDERALES DE APELACIONES Y TRIBUNALES ORALES FEDERALES CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS

· Se modifica:

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CATAMARCA.

LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CATAMARCA será tribunal de alzada ante los Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la Provincias de CATAMARCA y LA RIOJA.

Tendrá su sede en San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca.

· Se modifica:

CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN LUIS

PODER JUDICIAL

“en el recuadro de Secretario de Cámara debe decir DOS (2)”

· Donde dice Tribunal Oral Federal en ITUZAINGÓ debe decir “Tribunal Oral Federal en PASO DE LOS LIBRES”

· Se agrega:

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE GENERAL ROCA

Incorpórese una (1) SALA de tres vocales a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE GENERAL ROCA con sede en la ciudad de General Roca que actuará como Tribunal de alzada de los juzgados Federales de las provincias de NEUQUÉN y RÍO NEGRO.

PODER JUDICIAL

Juez de Cámara

Tres (3)

Secretario de Cámara

Dos (2)

Prosecretario administrativo

Dos (2)

Jefe de Despacho

Uno (1)

Oficial

Dos (2)

Escribiente

Dos (2)

Personal de servicio y maestranza

Dos (2)

TOTAL

CATORCE (14)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Fiscal de Cámara

Uno (1)

Secretario

Dos (2)

Prosecretario administrativo

Dos (2)

Oficial

Uno (1)

Auxiliar

Dos (2)

TOTAL

OCHO (8)

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Defensor Público Oficial

Uno (1)

Secretario

Dos (2)

Prosecretario administrativo

Dos (2)

Oficial

Uno (1)

Auxiliar

Dos (2)

TOTAL

OCHO (8)

· SE AGREGA:

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PAMPA

La CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PAMPA con sede en la ciudad de Santa Rosa, actuará como Tribunal de alzada de los juzgados Federales de la provincia de LA PAMPA. Estará compuesta por UNA (1) Sala con tres vocales.

PODER JUDICIAL

Juez de Cámara

Tres (3)

Secretario de Cámara

Dos (2)

Prosecretario administrativo

Dos (2)

Jefe de Despacho

Uno (1)

Oficial

Dos (2)

Escribiente

Dos (2)

Personal de servicio y maestranza

Dos (2)

TOTAL

CATORCE (14)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Fiscal de Cámara

Uno (1)

Secretario

Dos (2)

Prosecretario administrativo

Dos (2)

Oficial

Uno (1)

Auxiliar

Dos (2)

TOTAL

OCHO (8)

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Defensor Público Oficial

Uno (1)

Secretario

Dos (2)

Prosecretario administrativo

Dos (2)

Oficial

Uno (1)

Auxiliar

Dos (2)

TOTAL

OCHO (8)

· SE AGREGA:

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA MATANZA

La CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA MATANZA con sede en la ciudad de ………………, actuará como Tribunal de alzada de los juzgados Federales del Partido de LA MATANZA, Provincia de Buenos Aires.

Estará compuesta por UNA (1) SALA con tres vocales.

PODER JUDICIAL

Juez de Cámara

Tres (3)

Secretario de Cámara

Dos (2)

Prosecretario administrativo

Dos (2)

Jefe de Despacho

Uno (1)

Oficial

Dos (2)

Escribiente

Dos (2)

Personal de servicio y maestranza

Dos (2)

TOTAL

CATORCE (14)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Fiscal de Cámara

Uno (1)

Secretario

Dos (2)

Prosecretario administrativo

Dos (2)

Oficial

Uno (1)

Auxiliar

Dos (2)

TOTAL

OCHO (8)

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Defensor Público Oficial

Uno (1)

Secretario

Dos (2)

Prosecretario administrativo

Dos (2)

Oficial

Uno (1)

Auxiliar

Dos (2)

TOTAL

OCHO (8)

ANEXO V

CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL

· Se modifica el Apartado 2)

Donde dice: “Un (1) cargo de defensor federal, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanús, con asiento en Avellaneda con asiento en la ciudad de Avellaneda” debe decir: “Un (1) cargo de defensor público oficial, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanús, con asiento en la ciudad de Avellaneda”

· Se modifica el Apartado 8):

Donde dice “ROQUE SAENZ PEÑA” debe decir RESISTENCIA.

· Se modifica el Apartado 13):

Donde dice “ciudad de GOYA” debe decir “ciudad de PASO DE LOS LIBRES”

· Se modifica el Apartado 14) por el siguiente:

14) DOS (2) cargos de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de CONCORDIA, Provincia de ENTRE RIOS”

· Se agrega a continuación del Apartado 15):

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de PARANA, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

· Se modifica el Apartado 21):

Donde dice “defensor público oficiales” debe decir: “defensor público oficial”

· Se agrega un Apartado con el siguiente:)

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de VIEDMA, Provincia de Río Negro.

· Se agrega los siguientes APARTADOS:

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA.

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de TARTAGAL, PROVINCIA DE CORDOBA.

) DOS (2) cargos de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de TIGRE, Provincia de BUENOS AIRES.

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de PILAR, provincia de BUENOS AIRES.

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en ciudad de TAPIALES, provincia de BUENOS AIRES.

ANEXO VI

CARGOS DE FISCALES

· Se modifica el Apartado 2):

Donde dice: “Un (1) cargo de fiscal federal, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanus, con asiento en Avellaneda con asiento en la ciudad de Avellaneda” debe decir: “Un (1) cargo de fiscal federal, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanús, con asiento en la ciudad de Avellaneda”

· Apartado 5 y 6:

Donde dice UN (1) cargo debe decir DOS (2) cargos.

· Se agrega un APARTADO a continuación:

UN (1) cargo de fiscal federal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y con asiento en ciudad de TAPIALES.

· Apartado 10:

Donde dice UN (1) cargo debe decir DOS (2) cargos.

· A continuación se agrega un APARTADO:

) CUATRO (4) cargos de fiscales con competencia penal, con jurisdicción en la Provincia del CHACO, y con asiento en RESISTENCIA.

· Apartado 17: (PASO DE LOS LIBRES)

Donde dice: “(UN) cargo” debe decir: “UN (1) cargo”

· Apartado 34:

Donde dice: “ciudad de BARILOCHE” debe decir: “ciudad de SAN CARLOS DE BARILOCHE”

· Se agregan a continuación del apartado 46 los siguientes:

) UN (1) cargo de fiscal federal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la Provincia de SANTA FE, con asiento en la ciudad de RAFAELA.

) UN (1) cargo de fiscal federal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la Provincia de SANTA FE, con asiento en la ciudad de RECONQUISTA.

) DOS (2) cargos de fiscal federal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y con asiento en la ciudad de TIGRE.

) UN (1) cargo de fiscal federal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y con asiento en la ciudad de PILAR.