Reforma Previsional: Cambiemos apeló a Carrió para suspender una bochornosa sesión

Tras conseguir el quorum de una manera dudosa -que deberá ser investigada por las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación-, la oposición parlamentaria objetó que el oficialismo había logrado abrir la sesión especial convocada para tratar la reforma previsional fuera del horario reglamentario y con legisladores que aún no habían jurado en sus bancas. Hubo gritos y forcejos en medio del recinto, ante el panorama revuelto y sin poder recuperar el quorum, Elisa Carrió tomó la palabra y levantó la sesión descomprimiendo la situación.

La Cámara de Diputados vivió una jornada de las más bochornosas en los últimos tiempos. Afuera del recinto hubo un inédito operativo de seguridad que blindó al parlamento y que terminó con violencia y represión, incluso forcejeos entre diputados y fuerzas de seguridad. Adentro, el escándalo fue mayor porque implica a legisladores y a una institución de la democracia como el Congreso de la Nación que otra vez quedó envuelta en las sospechas y el bochorno. Y eso ocurrió dos veces en una semana, antes fue en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Previsión donde hubo una trifulca entre diputados, gremialistas, personal de seguridad y manifestantes.

La secuencia parlamentaria de esta tarde fue la siguiente: todo comenzó a las 14 cuando Cambiemos empezó a sentarse en sus bancas. El tiempo corría y no llegaban a sentar a los 129 diputados para abrir la sesión especial convocada de urgencia por el oficialismo. La oposición, que estaba afuera del palacio y venía de forcejeos con la Gendarmería por el ingreso al recinto y exigiendo que pare la represión, reclamaba que se suspenda la sesión por el clima caldeado que se vivía desde temprano.

Cuando se cumplían los 30 minutos reglamentarios de espera, el jefe de la bancada del FpV, Agustín Rossi se sentó en su banca para pedir que se levante la sesión por falta de quorum. Luego, Elisa Carrió tomó la palabra para pedir más tolerancia, de a poco aparecieron el puñado de diputados que necesitaba el oficialismo. Victoria Donda luego pidió la palabra para responderle a Carrió, mientras hablaba se conformaba el quorum, para evitarlo se puso de pie y siguió hablando al micrófono.

Con 130 diputados el presidente del cuerpo Emilio Monzó dio por iniciada la sesión. Los opositores se alzaron en gritos y reproches porque entendían que se había superado el tiempo. En medio del griterío, Cambiemos perdió el número y no logró recuperarlo más.

A pesar de que Monzó dio por abierta la sesión, le siguió dando micrófono a los opositores que hablaron sin sentarse en la banca para no facilitar el quorum en otra irregularidad más. Mario Negri (UCR) y Nicolás Massot (PRO) tomaron la palabra para seguir con la sesión que no tenía quorum en una lluvia de insultos y gritos de los opositores que luego se acercaron al estrado del Presidente de la Cámara a quien dos diputados del kirchnerismo llegaron incluso a sacarle el micrófono y aventarle una campera.

Ante el callejón en que se había convertido la sesión con dos posturas irreductibles y ante la posibilidad real de que la sesión quedara sospechada de irregularidades si continuaba -sin mencionar los costos políticos que ya estaba pagando el Gobierno-, Elisa Carrió tomó la palabra y dio por finalizada la sesión lo que terminó aceptando Monzó, quien tiene la autoridad para cumplimentar el requerimiento y no la legisladora.

En su breve discurso, Carrió reveló que habría una compensación para los jubilados perjudicados por la nueva fórmula de actualización del haber, lo que terminó de demostrar que esa fue la promesa que le hizo el Gobierno para cambiar de opinión cuando en un principio la Coalición Cívica puso sus reparos al proyecto en un comunicado oficial del partido.

Fue interesante la reacción de Pablo Kosiner (Bloque Justicialista) ante los dichos de Carrió cuando se quejó que esa compensación no se haya anunciado antes de la sesión, lo que hace suponer que habría logrado más apoyos del peronismo opositor que él representa.

El oficialismo no planteó compensaciones por el ‘empalme’ entre sistemas de actualización porque la reforma previsional salió sin problemas del Senado, los cuestionamientos comenzaron antes del debate en Diputados especialmente en la bochornosa reunión de comisión antes mencionada.

En Cambiemos, los diputados se sintieron traicionados por los gobernadores que habrían garantizado el número en gestiones que básicamente se hicieron en la Casa Rosada. No está claro si los negociadores parlamentarios del oficialismo eran conscientes del número ajustado que tenían para afrontar una sesión muy caldeada con manifestaciones en las calles y fuerte presencia policial sumado a un celo extremado en el ingreso al Congreso que terminó con choques con los legisladores y denuncias de que no los dejaban acudir al recinto.

Era el peor clima para discutir una ley antipopular y de un costo político altísimo para el Gobierno nacional que tiene el apuro de sancionar esta norma para que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne la tenga reglamentada en enero y poder aplicar la nueva fórmula el año que viene. En marzo es el primer pago del aumento a las jubilaciones.

Por eso, Cambiemos no acepta modificación al proyecto y plantea la compensación que reveló Carrió, porque eso implicaría volver a discutir los cambios en el Senado de la Nación, demorando los tiempos aún más y produciéndole al Gobierno un desgaste mayor al que viene teniendo.

Además, Macri llamó a sesiones extraordinarias sólo hasta fin de año (quedan apenas 15 días), en ese escenario de regreso del proyecto en revisión al Senado debería hacer otro llamado a extraordinarias para enero.

Lo que debatía el Gobierno nacional y sus espadas en la Cámara de Diputados esta tarde-noche era cómo seguir con la sesión frustrada: si quieren sesionar la semana que viene en una sesion ordinaria o especial, aún deben juntar 129 diputados.

Recordemos que Cambiemos sólo tiene 107 diputados en su interbloque, aún le faltarían 22. De los 35 diputados del bloque del peronismo no-K que responden a los gobernadores no todos apoyaban la norma. El resto (FpV, Izquierda, Centroizquierda, etc.) no negocian.

El jefe de Gabinete Marcos Peña brindó una conferencia de prensa tras la sesión levantada y ratificó que el Gobierno insistirá con el proyecto original porque entiende que cuenta con “casi la totalidad de los gobernadores y la mayoría de las voluntades del parlamento”. Cuando la preguntaron sobre la compensación que aludió Carrió sólo deslizó que “se podrá discutir”, pero no garantizó que se plantee oficialmente.

Si nada cambia hasta la próxima sesión -que se estima sería la semana que viene-, difícilmente los resultados sean distintos a los de hoy.

Cambiemos jugó al límite y le salió mal. Forzó el reglamento para acelerar los tiempos y pagar menores costos políticos de los que ya viene pagando por una ley que afecta a los jubilados. Luego, militarizó el Congreso con un operativo de seguridad exagerado y sensible que sólo necesitaba que algunos grupos de los movilizados afines políticamente a la oposición generara los disturbios que activaran la represión. Ese operativo también terminó provocando choques con diputados opositores y todo seguiría el viernes con un paro de la CGT y el transporte sin mencionar que se insistió con una sesión sospechada de irregularidades.

El Gobierno ahora debe resolver cómo sigue la reforma previsional. Primero detectará quiénes le fallaron y luego tendrá que volver a negociar con los gobernadores. Esas negociaciones nunca son gratis y mucho menos después de un fracaso.