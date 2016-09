“Remember Us To Life”, el nuevo álbum de Regina Spektor

La cantautora y pianista estadounidense de origen ruso, Regina Spektor, regresa con su séptimo álbum de estudio titulado “Remember Us To Life”.

Este nuevo trabajo discográfico nuevo álbum es el primer trabajo de Spektor desde 2012, cuando presentó “What We Saw From The Cheap Seats”. Su anterior disco debutó en la tercera posición del ranking de Billboard e incluyó el tema nominado al Premio Grammy “You’ve Got Time”, que fue parte de la exitosa serie de Netflix “Orange Is The New Black”.

“Remember Us To Life” contiene 14 temas que fueron compuestos especialmente por Regina Spektor marcando un cambio muy importante respecto de sus anteriores álbumes en los que mezclaba temas realizados a lo largo de toda su carrera.

Todas las letras son autoría de Regina Spektor, creadas antes y durante su embarazo; su hija nació en 2014. “Escribí mucho más y me sentí mucho más inspirada de lo que me había sentido antes”, aseguró.

El disco fue grabado en Los Ángeles en los estudios The Village Studios, con el productor Leo Abrahams, quien ha trabajado con artistas de la talla de David Byrne / Brian Eno, Frightened Rabbit y Paolo Nutini, entre otros.

Listado de temas de “Remember Us To Life”

1. Bleeding Heart

2. Older And Taller

3. Grand Hotel

4. Small Bill$

5. Black And White

6. The Light

7. The Trapper And The Furrier

8. Tornadoland

9. Obsolete

10. Sellers Of Flowers

11. The Visit

12. New Year (Sólo disponible en la edición de Lujo)

13. The One Who Stayed And The One Who Left (Sólo disponible en la edición de Lujo)

14. End Of Thought (Sólo disponible en la edición de Lujo)

Bio

Regina Spektor nació en la Unión Soviética y comenzó a estudiar piano cuando tenía seis años. Su familia emigró en 1989, instalándose en la ciudad de Nueva York, donde continuó su formación musical clásica. Estudió composición en el Conservatorio de Música en Purchase College, donde se graduó con honores. Comenzó a escribir canciones pop en su adolescencia e hizo su debut grabando en 2001 un disco producido y editado por ella misma. El título del álbum fue “11:11”, una colección de canciones con una fuerte influencia de géneros como el jazz y el blues.

Su segundo álbum “Song”s fue editado en 2002 y “Soviet Kitsch” en 2004. El salto comercial de Regina se produce con su cuarto álbum, en 2006, “Begin to Hope” que fue certificado como Disco de Oro, incluyendo los singles “On the Radio”, “Better” y “Fidelity”, que treparon en el ranking de Billboard Hot 100 Singles. Su quinto álbum “Far”, fue lanzado en 2009, y el sexto disco, “What We Saw From the Cheap Seats”, en 2012, estos dos últimos debutaron en el tercer puesto del ranking de álbumes de Billboard Top 200.

Las canciones de Regina Spektor han aparecido en programas de televisión y películas entre las que se incluyen: “Orange Is The New Black”, “Grey’s Anatomy”, “Weeds”, “How I Met Your Mother”, “Veronica Mars”, “The Good Wife” y “(500) Days of Summer”.

Regina Spektor cantó en la Casa Blanca para la familia Obama y los huéspedes de la Casa Blanca y lleva adelante conciertos y campañas de concientización para varias causas. Entre las más destacadas se encuentran la campaña a favor del Tíbet y Médicos sin Fronteras, entre otras. Sus últimas giras la llevaron por su Rusia natal, donde realizó sus primeros conciertos, el Radio City Music Hall de Nueva York, donde agotó todas las entradas, en el Royal Albert Hall de Londres y dos noches en la Sydney Opera House de Australia.

