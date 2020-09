Representante argentino en el FMI defendió que Alberto F no tenga un plan económico

El representante de la Argentina en el directorio del FMI, Sergio Chodos, justificó hoy que el Gobierno no tenga un plan económico, al asegurar que con la «situación de emergencia» que sufre el país, sería «desconectado de la realidad» tenerlo.

Según el funcionario, en el Gobierno «hay conciencia de dónde estamos: una situación de emergencia que no sabemos cuando ni dónde termina, ni el impacto global que tiene».

Por ese motivo, sostuvo que «pedir un plan económico detalladito es algo desconectado de la realidad, porque es necesario ir viendo la crisis en la que estamos».

«Por eso, (el ministro de Economía, Martín Guzmán) no quiere entrar en la trampa de me fuerzan a decir un plan y después me contrastan de que no se cumple», enfatizó Chodos, en declaraciones a la FM Rock and Pop.