De Linda Eastman fotógrafa, a Linda McCartney, mujer de amor

Nacida en Scarsdale, pueblo de Nueva York, hija de Lee Eastman, abogado vinculado al mundo del espectáculo a travez de sus famosos clientes, y de Louis Lindner, hija de un exitoso ejecutivo.

Linda estudio Historia del Arte, en la Universidad de Arizona y entonces se interesó por el cine en blanco y negro que llegaba de Italia y Francia y en las fotos de ese tipo. Tomó clases con Hazel Archer, quien enseñaba en el Black Mountain College, una escuela experimental, donde se formaron varios artistas.

Con una invitación descartada por no se sabe quien, cargo su cámara y llegó a un evento de promoción de Los Rolling Stones a bordo de un Yate. Sus fotos exclusivas de la banda le dieron el salto al mundo de la música siendo cada vez más requerida como fotografa. Desde entonces en el local neoyorquino Fillmore Est, conocido como el templo del Rock and Roll, la reconocieron como su fotógrafa.

Tomo fotos para editoriales de revistas y caratulas de discos, trabajando entonces en una industria que era ocupada por hombres, según la curadora Fiona Hayes.

En 1967, ya separada del geólogo Joseph Melville See y junto la hija de ambos Heather, llegó a Londres con el encargo de fotografiar a bandas como The Animals, The Yardbirds para un libro sobre música contemporánea.

Allí Brian Epstein, manager de Los Beatles la invita al lanzamiento de Sargento Pepper’s Lonely Heats Club Band, en su casa londinense. Allí llama la atención de Paul Mc Cartney quien ya la había visto en el Club The Bag O’Nails.

Comenzaron a salir y en 1969 se casaron, lo que las fans no lo tomaron bien pues el era un hombre soltero y ella era divorciada.

Desde un principio compartieron la idea de Libertad. Linda era vegetariana, cabalgaba y se perdía por el campo. Lo mismo cuando salía en auto sin rumbo parando solo para tomar fotos.

Ambos recorrieron los campos escoceses y luego compraron una casa en Argyll donde pasaron muchos años. Allí Linda tomó infinidad de fotografías, de viejitos, bebés, impresionantes paisajes y su familia, Paul y sus hijos, según Fiona Hayes, en ellas reflejó todo el amor que sentía por Escocia y su familia.

Luego de la separación del cuarteto y a pedido de su esposo comenzó a estudiar piano y mas tarde junto a Paul, el baterista Seiwell y el guitarrista Laine formaron el grupo Wings, que luego de varios éxitos se separó en 1980.

Paul adoptó a la hija de Linda, Heather y tuvieron además sus propios hijos Mary, Stella y James.

Las fotos de Linda cotizaron en los ’80. En 1975 publico su primer libro Linda’s Pictures, mas tarde Linda´s Photographs y Sixties. A Comienzo de los ’90 hizo una guía de comida vegana Home Cooking, que se constitutyó en un Best Seller con más de 350 mil copias vendidas y Linda’s Kitchen en 1995.

Con respecto a su libro Linda´s Mc Cartney Tour fue publicado en 1998, meses después de su fallecimiento.

El matrimonio vivió 29 años, y Paul la animaba a escribir su material propio. Así surgió el tema Seaside Woman, un single que ella grabó con los Wings. El video de la canción que dirigió el argentino Oscar Grillo obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes como Mejor Corto Animado.

En 1973 Paul y Linda fueron Nominados al Oscar por la canción “Live and Let Die”, incluída en la banda sonora de la saga de James Bond homónima. Tras la muerte de Linda, Paul editó Wide Prairie, un álbum en el cual recopiló 15 temas en los que intervino ella.

La Retrospectiva “Linda Mc Cartney” se exhibe en Escocia, tanto Paul como sus hijos recuerdan su pasión y su talento.

La muestra abarca diarios del ’60, sus cámaras, equipos fotográficos. Ella era una fotografa premiada antes de casarse con Paul, así lo muestran sus retratos de Aretha Franklin, Jimmi Hendrix y otros grupos de esa década.

La muestra se exhibe en Kelvingrove Art Gallery, de Glasgow (Escocia), uno de los museos mas importante de Inglaterra.

En 1968 habia sido elegida como la Fotógrafa Femenina del Año en Estados Unidos, gracias a su retrato de Eric Clapton, se convirtió en la primera fotografa en conseguir una portada en la revista Rolling Stone.

La muestra consta de 242 fotografías y cuenta con la curaduría de Paul y sus hijos, incluyendo momentos familiares, el Autorretrato y trabajos hasta 1997, un año antes de su muerte.

Las fotos fueron exhibidas en 50 galerías y museos de Londres y los retratos de John y Paul forman parte de la colección.

La muestra se divide en Familia, Animales y Naturaleza, Gente y Lugares. Escociaó(país que amo, que eligió para vivir y donde confesó ser feliz, durante los años que estuvo casada).

En la introducción a la muestra se usó la cita de ella “Mis Fotografias Son Yo”.

Quienes la amaron y valoraron reconocen que para Linda su mejor logro fue la Familia.