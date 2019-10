Revés para Alberto F: no pudo evitar el paro de pilotos a pesar de prometer revisar ‘cielos abiertos’

El Gobierno y los sindicatos de pilotos de líneas aéreas no pudieron logar un acuerdo salarial este jueves, y los dirigentes gremiales ratificaron el paro de 48 horas para este fin de semana. También fue un duro revés para el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, que dos veces pidió que los sindicalitas depongan la medida, la última vez, este jueves, había prometido que si era electo revisaría la «política de cielos abiertos» de Macri.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de de Trabajo de Callao 118, de esta capital, y participaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que lidera Pablo Biró y la Unión de Aviadores de Líneas Aereas (UALA) que conduce Cristian Erhardt.

La reunión -de la que también participaron directivos de Aerolíneas Argentinas- fue convocada por el Gobierno para intentar destrabar el paro, pero finalmente no hubo acuerdo.

Según fuentes gremiales a la agencia NA, no sólo está en pie el paro de 48 horas sino que se profundizará el plan de lucha si no se alcanza un acuerdo, por lo que la huelga podría extenderse hasta el lunes.

La Secretaría de Trabajo dictó poco después la conciliación obligatoria en el conflicto, pero desde los gremios anunciaron que no la aceptarán.

«Luego de once meses, los directivos de Aerolíneas Argentinas-Austral continúan sin presentar una propuesta de recomposición salarial. La APLA rechaza la intransigencia de la empresa y del gobierno nacional, que pretenden empujar a los gremios a un conflicto colectivo que no buscan ni quieren, aunque no rehuyen, por lo que ratifican que irán constitucionalmente a la huelga desde la 0 del sábado hasta las 24 del domingo», indicaron los gremios en un comunicado.

Biró aclaró que «se agotaron todas las instancias administrativas conciliatorias, por lo que no es aplicable otra vez ese instrumento, ya implementado en marzo último», y enfatizó que «es inaceptable que en lugar de trabajar en soluciones las autoridades de la empresa y del gobierno procuren transformar una negociación salarial en una cuestión política».

«Pero la compañía insistió hoy, luego de casi nueve horas de reunión, en no presentar ninguna propuesta de mejora. Los sindicatos de ninguna manera permitirán que se los haga partícipes del ataque del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y del secretario de Energía Gustavo Lopetegui -autor intelectual de la política aerocomercial- a Aerolíneas Argentinas y Austral. Tampoco desistirán de sus reclamos ni permitirán que sean los trabajadores quienes paguen por la devaluación y la inflación», puntualizó Biró.

El sindicalista sostuvo que las entidades aeronáuticas demostraron otra vez hoy su plena voluntad para avanzar en las negociaciones para acordar la paritaria del período, pero «la falta de compromiso patronal con una solución hizo imposible superar el conflicto».

Los pilotos de la APLA y de la UALA (Aerolíneas y Austral, respectivamente), continuarán las negociaciones de manera «privada» mañana en la sede de la compañía, en tanto los otros dos gremios que se sumaron al conflicto por idénticos reclamos (UPSA y APTA de Rubén Fernández y Ricardo Cirielli) fueron convocados a negociar el lunes próximo.

La UPSA y la APTA también dialogarán de forma «privada» con las autoridades empresarias, por lo que el paro general de 24 horas que habían convocado anoche para el lunes fue postergado a la espera del resultado de las negociaciones de ese día.

Más temprano, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, había reiterado su pedido a los gremios de pilotos para que levanten el paro de 48 horas convocado para el próximo fin de semana y prometió «revisar» las políticas de las low-cost del gobierno de Mauricio Macri.

«Intento decirles que entiendo el reclamo, pero el que paga es el usuario», afirmó el exjefe de Gabinete en declaraciones a Radio Con Vos. Fernández dijo que pretende «sostener e impulsar» a Aerolíneas Argentinas en un eventual mandato suyo.

El candidato dijo que «todos los trabajadores» de la Argentina están en «una situación compleja» porque el gobierno de Cambiemos ha implementado «una política» para favorecer al sector empresario. «En el caso puntual de Aerolíneas Argentinas, como pasa con todos los servicios públicos, un paro le complica la vida a mucha gente», remarcó.

«El mundo de los cielos abiertos no le ha hecho muy bien a Aerolíneas. Porque hizo que las low-cost vayan a los destinos rentables y Aerolíneas se tiene que hacer cargo de los destinos que no son rentables (Chaco, Catamarca, Formosa)», señaló.

Cuando le preguntaron qué haría con la política de «cielos abiertos» en caso de ganar las elecciones, Fernández respondió: «Revisar eso. Tampoco me pidan ya una definición. Acá la causa del problema de Aerolíneas no es esencialmente las low-cost, sino las políticas que ha habido».