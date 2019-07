Rodríguez Larreta disparó contra Alberto Fernández en que “fue parte del caos que nos dejaron”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo este martes que el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, «fue parte del caos que nos dejaron», y añadió que «nunca» vio a un «vicepresidente que anuncie a un Presidente» en referencia a la postulación del ex jefe de Gabinete por parte de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner.

«Alberto Fernández fue parte del caos que nos dejaron. Además nunca vi a un vicepresidente que anuncie a un presidente», disparó Larreta en una entrevista con radio La Red en la que reconoció que Argentina se encaminó a «campañas más confrontativas» en los últimos tiempos.

Por otra parte, aludió en forma directa a la ex mandataria al sostener que «que Cristina Kirchner se ponga a hablar de las cuestiones personales de la gobernadora Maria Eugenia Vidal, me parece muy poco feliz», y se preguntó: «¿Qué le importa si es separada?».

Larreta se sumó así a la polémica desatada luego de que la senadora se quejara del trato que recibe de los medios al aludir a su condición de viuda, y lo diferenció del trato recibido por María Eugenia Vidal, a quien sin mencionar calificó como «separada, hada y virginal».

«Me inventaron amantes. Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, (y las tratan) como hadas, virginales, angelicales», dijo la ex presidenta durante un acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde presentó su libro «Sinceramente».

En tanto, Vidal le respondió la semana pasada que las palabras de Cristina Kirchner encierran «mucha oscuridad».

«Vidal es Hedi, me decían en 2015. Vidal es ahora un hada virginal. Vidal es (Mauricio) Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal», sostuvo la gobernadora en uno de los actos de campaña con vistas a su reelección.

En tanto, el jefe de Gobierno, añadió en este punto, que en «Argentina nos fuimos a campañas más confrontativas» pero destacó que «cuando estás en el gobierno, la gente valora las cosas que hiciste».