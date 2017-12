“El nuevo rol de la oposición: estoy en contra pero voto a favor”

Ser la “oposición responsable”, ese parece ser el nuevo rol del arco opositor mayoritario en el Congreso Nacional. Algunos fundamentan, este nuevo posicionamiento, como “dar gobernabilidad” en contraposición a la postura radical adoptada por el FpV ahora teñido de “Unidad Ciudadana” liderado por la expresidenta Cristina que le dice al Macri “no a todo”.

En suma existen dos oposiciones a Cambiemos, una más constructiva que apunta a que “al gobierno le vaya bien” representada por Miguel Ángel Pichetto, y la otra, representada por Cristina Kirchner, cuyo lema es “no me gusta este Gobierno” Asi queda planteado el esquema para el año parlamentario 2018.

“No me gusta nada su gobierno”, pero los votaron y tienen que gobernar. Y yo soy oposición, porque me votaron. Y también tengo que ser oposición. Entonces, esto de andar reclamando oposiciones de diseño, no me parece acertado de las instituciones y, fundamentalmente, del derecho de representación que cada uno de nosotros tiene que ejercer” marcó su posición la Senadora Cristina Fernández en la última sesión extraordinaria del año.

Los demás opositores en el Congreso, con el visto bueno de sus gobernadores, apuntan a una oposición más moderada. Si bien reprocha el rumbo económico del Gobierno, termina apoyando la mayoría de las leyes en nombre de la “gobernabilidad”

“Aun con nuestras diferencias y con nuestras visiones, vamos a votar positivamente, porque creemos también que la política en la Argentina no puede ser de ninguna manera la expresión de la violencia de la calle, la cual no debe ser alentada de ninguna forma por ningún sector de la política Argentina, porque esa violencia reemplaza a la razón y a este debate. Y además, porque tampoco creemos que el bloqueo sea la alternativa de una opción democrática que el peronismo tenga que construir. Creemos que hay que discutir y profundizar el debate y la discusión política en la Argentina. Y creemos que algunos rumbos el gobierno debe corregirlos. De lo contrario, indudablemente algunas visiones que se han expresado en este recinto pueden acercarse a la realidad. No creo que estemos viviendo eso todavía, pero hay datos que son negativos” Señalo Pichetto en marco del debate sobre el Presupuesto 2018.

Y el Gobierno aplaude la postura “Pichetto”, hombre clave en el Senado para votar la futura reforma laboral, el principal objetivo del Presidente Macri para el 2018. Con el sí de 21 senadores opositores, más bloque provinciales y con el ok de los Gobernadores, el partido gobernante tendría los votos para aprobar una ley tan polémica.

La reforma laboral es tan polémica, como la aprobada ley previsional. Por suerte, para todos se vienen las vacaciones….por lo tanto, hay tiempo para buscar mayores consensos con la CGT. CTA, ATE y otros actores. Pero todo esto… es otra historia.

Por: Gerardo Strejevich, Periodista acreditado en el Congreso de la Nación. Profesor de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Vocal de la Asociación de la Prensa Parlamentaria Argentina.