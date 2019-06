Rossi aseguró que la designación de Pichetto: “No va a tener impacto importante en el peronismo”

El presidente del bloque de diputados de Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, aseguró este viernes que “no” le sorprendió la designación de Miguel Pichetto como precandidato a vicepresidente del oficialismo, y consideró que la incorporación del senador peronista a la fórmula de Juntos por el Cambio, que encabeza el presidente Mauricio Macri, “no va a tener un impacto muy importante» en el peronismo.

Rossi sostuvo que “está claro que este Pichetto no tiene nada que ver con el que compartí, casi hermanado, en 12 años, como presidentes de los bloques de diputados y senadores».

En declaraciones a FM Futurock, y en referencia a la designación de Pichetto como compañero de fórmula de Macri, Rossi admitió que le “sorprendió” esa decisión, aunque dijo que “estaba dentro de la lógica. Me sorprendió, pero no me sorprendió bastante”, precisó.