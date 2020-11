Rossi cargó contra la ‘mesa de enlace’ en la FFA: “Nació para conspirar y es intolerable en democracia”

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que la denominada «Mesa de Encuentro Libertador General San Martín», lanzada el miércoles por un grupo de retirados de distintas fuerzas, «nació para conspirar» y es «intolerable en un sistema democrático».

«La ‘mesa de enlace’ de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad», publicó anoche Rossi en su cuenta de Twitter.

«Si la ‘mesa de enlace’ se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria», analizó el funcionario.

En tanto el presidente Alberto Fernández retuiteó las expresiones del ministro anoche, y lo mismo hizo el ministro del Interior, Eduardo ´Wado´ de Pedro quien afirmó: «En este hilo, @RossiAgustinOk explica que la autodenominada ´Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas´ no es ni más ni menos que un reducto de conspiradores con credenciales».

En la mañana de este jueves, en declaraciones a Radio 10, Rossi agregó que esta situación «es intolerable en un Estado democrático», y entendió que «el nombre los ubica en una posición política y desestabilizante».

«Es extraño, por ser indulgente, lo que se está conformando. Está claro que es una fenomenal operación política, desde cómo aparecieron en los principales medios de comunicación, y con la propia autodenominación ‘mesa de enlace’. Los nombres no se ponen aleatoriamente», analizó.

Rossi mencionó que «el que convoca es el general Bossi, retirado, que es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner y fue denunciado en ese momento».

El ministro se refirió así a Ernesto Juan Bossi, quien estuvo en la ex Side durante el gobierno de la Alianza y bregó por lograr que las Fuerzas Armadas se involucraran en inteligencia interna.

El ministro indicó que Bossi, que fue «durante muchos años presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, seguramente es fuente de financiamiento de muchas de estas actividades, ya que es una mutual que tiene una enorme cantidad de recursos y que muchas veces se utiliza para una cantidad de operaciones que son operaciones políticas».

En un hilo de Twitter que publicó anoche, Rossi afirmó que Bossi «tuvo cargos de conducción en el Ejército durante el menemismo, periodo de mayor degradación del salario militar y florecimiento de los suplementos no remunerativos que el gobierno blanqueó ante la solicitud de los actuales jefes de las FFAA».

También, puntualizó que «en la Mesa de Enlace, están los que crearon los suplementos no remunerativos y los que no pudieron cambiarlos. Lamento verlo al Gral (Ricardo) Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito».

Rossi apuntó también contra el «general (Claudio) Pasqualini, que fue hasta hace 10 meses jefe del Ejército» y agregó: «Tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo. ¿No sería prudente dejar que los que lo sucedieron intenten resolverlos?».

La presentación formal de la denominada «Mesa de Encuentro Libertador General San Martín» se realizó ayer en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, presidida por Daniel Reimundes, un militar retirado procesado por espionaje ilegal.

Allí, organizaciones que nuclean a personal retirado de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, y referentes de estas instituciones anunciaron la creación de la «Mesa de Encuentro Libertador General San Martín».

Según indicaron, el objetivo será el de «representar ante la dirigencia política y la opinión pública al conjunto de los uniformados que cumplen servicio en todo el país».

No obstante, el ministro insistió hoy en que la conformación de este grupo «interfiere, molesta y creo que no está destinado a hacer ningún tipo de aporte».

«Hacer este manifiesto y presentarse como mesa de enlace no tiene nada que ver con el rol democrático que tiene que cumplir el personal retirado de las FF.AA. de la Argentina», insistió el funcionario en sus declaraciones.

En tanto, en la mañana de este jueves, a través de su cuenta de Twitter. Rossi dijo que recibió «con beneplácito la comunicación de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas firmado por su Presidente, el general Fernández en donde desmiente su participación en la Mesa de Enlace de Sociedad Militar Seguros de Vida», y manifestó: «Espero que otros sigan el mismo camino».