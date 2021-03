Rossi admitió que el nivel de equipamiento militar es “claramente insuficiente”

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, cuestionó la postura de cierto sector de la oposición ¨que se olvida que fue gobierno hace un año y medio y no pudieron resolver los problemas que hoy critican¨.

¨Tendrían que ser muchísimo más moderados, porque se puede ser crítico y tener una visión distinta en muchas cosas pero no de esta manera¨, afirmó el funcionario en una videoconferencia con integrantes de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA).

Rossi particularmente cuestinó al ex presidente Mauricio Macri, porque ¨cuando era opositor a Cristina antes del 2015 decía que no había gobernado nunca, pero ahora debería recordar que los argentinos optaron por no darle continuidad y que fue el primero que buscó su reelección y no la consiguió¨ entre los primeros mandatarios.

¨Hay que entender que no pudiste, no supiste o no quisiste resolver los problemas y debería tener un nivel de moderación en la crítica¨, subrayó.

En otro tramo, destacó que las fuerzas armadas están actuando “desde la primera hora” en la distribución de las vacunas contra el Covid-19 y que se sienten capacitadas para tener mayor protagonismo cuando lleguen más dosis al país.

Aclaró que las FFAA actúan a requerimiento de los gobernadores de las provincias y sostuvo que tienen “capacidad operativa” para ampliar ese apoyo cuando se los necesite.

¨Lo que hacemos es ir articulando con cada una de las provincias y ver que cantidad de vacunas están con capacidad de almacenar¨, explicó el ministro, quien admitió que en algunos distritos la vacunación es más lenta que en otros.

Por otra parte, al ser consultado sobre el acuerdo firmado con la empresa Pfizer para que en el Hospital Militar se realicen experimentos vinculados a la vacuna, respondió que en contraprestación la firma ha donado equipamiento y refaccionado importantes sectores del edificio.

Aclaró, asimismo, que hasta el momento no se han iniciado nuevos estudios sobre la vacuna en relación a embarazadas, pese a los anuncios realizados a mediados de febrero por la empresa.

¨Cuando Pfizer pidió utilizar el Hospital Militar lo aceptamos porque en ese momento pensamos que era importante tener la mejor relación posible, cosa que finalmente no se dio¨, precisó.

Rossi también habló sobre la derogación del decreto de Mauricio Macri que disponía la expulsión de los extranjeros con antecedentes penales, y sobre el particular explicó que esa medida ¨había sido declarada inconstitucional¨ por la justicia y también cuestionada por las Naciones Unidas.

En otro tramo de la videoconferencia descartó de plano que pueda volver a instrumentarse el Servicio Militar Obligatorio, y consideró que ¨esa discusión atrasa 30 años y ya fue resuelta por la sociedad argentina¨.

¨Los que hablan de ese servicio no piensan en que vengan a buscar a sus hijos con el camioncito militar cuando cumplan 18 años, sino que vayan a buscar a los hijos de los demás, especialmente a los de los barrios carenciados¨, agregó Rossi, quien en cambio destacó la convocatoria que este año tuvo el Servicio Militar Voluntario.

Precisó que por primera vez los destacamentos del sur del país tendrán soldados voluntarios de la región, en contraposición con períodos anteriores en los que la mayoría llegaba desde el Norte del país y el Conurbano bonaerense.

Ante otra consulta, admitió que varios países con industrias bélicas importantes, como Estados Unidos, Israel, China o Rusia, ofrecen permanentemente material para reequipar las fuerzas armadas al conocerse la existencia del Fondo de Reasignación Específica para las Fuerzas Armadas.

Luego djo que hubo desinversión de material bélico argentino, que dista desde “el final de la guerra de Malvinas”, y que el nivel de equipamiento hoy es “claramente insuficiente”.

Por último, ratificó que en lo inmediato se destinarán 9.200 millones de pesos para reiniciar el plan de radarización de las fronteras y el espacio áereo, en acuerdo con el INVAP.

Fuente: ApeRA (Asociación de Periodistas de la República Argentina) y Radio Edición Calificada