Sampaoli: “Pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo”

El DT de la Selección se disculpó a través de un comunicado por haber agredido verbalmente a un policía de tránsito en Casilda, provincia de Santa Fe.

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, pidió disculpas tras haber insultado a policías de tránsito en un control de alcoholemia, según reveló un funcionario de Casilda.

El técnico lo hizo dos veces, primero en forma privada y posteriormente a través de la AFA.

“El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias”, dijo el DT mediante un comunicado oficial publicado en la página web de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad de Casilda. Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo.

En tanto, Federico Censi, secretario de prevención y seguridad ciudadana de la localidad santafesina de donde es oriundo el DT, contó que recibió el domingo al mediodía un llamado del propio involucrado.

“Me pidió disculpas”, reveló.

Sobre el episodio en sí, describió en declaraciones a Radio La Red: “Estábamos haciendo un control de alcoholemia en el centro de la Ciudad, tenemos una política fuerte de seguridad vial. Se detiene un auto que venía manejando una joven, se le hace el test de alcoholemia que da negativo, tenía bien los papeles, pero llevaba exceso de pasajeros, los cuales debían bajar”.

Censi reveló que “Sampaoli no intentó coimear a nadie, estaba enojado por la situación, y por eso tuvo un destrato con el oficial.”.

El funcionario dijo: “Este tipo de episodios los vivimos todos los fines de semana”.

E informó que también recibió el llamado del hermano del entrenador, quien iba en el mismo auto.

Según se pudo ver en un video que se viralizó en las redes sociales, Sampaoli uvo un entredicho con los policías en la madrugada del domingo, al enojarse con uno de los inspectores que formaban parte de un control en la vía pública, por lo cual decidió bajarse del auto y arremeter verbalmente contra los efectivos.

“Me haces caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil”, le gritó a uno de los policías, mientras se encontraba en un visible estado de alteración y era retirado del lugar por personas que viajaban con él para evitar que el episodio con los integrantes de la fuerza de seguridad pasara a mayores.

Durante el video se escucha una voz que dice: “Sampaoli quiere `coimear`a los agentes”.

Pero esto fue desmentido por el secretario Censi.

Ya pasado el mediodía del martes llegó el comunicado de la AFA.