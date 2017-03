San Juan suspendió las actividades de la Barrick Gold en Veladero

El gobierno de San Juan suspendió las actividades de la mina Veladero que explota la empresa canadiense Barrick Gold “hasta tanto reemplace las cañerías del Valle de Lixiviación”, dijo el ministro provincial de Minería, Alberto Hensell, quién sin embargo negó que el derrame ocurrido el martes último haya producido algún tipo de contaminación.

El ministro provincial de Minería, Alberto Hensell, confirmó que el gobernador Sergio Uñac lo instruyó para suspender las actividades de la mina, tras comprobarse el 28 de marzo último el desacople de una cañería que generó la pérdida de “material rico”.

“Sobre la base de lo que ha comprobado la Secretaría de Gestión Minera, a partir de la información suministrada por la compañía Barrick, desde Gobierno, el equipo de Fiscalización y Control, tomó la decisión de suspender la actividad de proceso en el valle de lixiviación de Veladero”, indicó Hensel en una conferencia de prensa.

Precisó que la legislación vigente establece que cuando se demuestre que ha habido alguna falla en el sistema de funcionamiento de la mina, hasta tanto no se repare no podrá seguir funcionando. “Lo hicimos en el anterior episodio y hoy hacemos lo mismo. Cada vez que detectemos una falla, hasta que no esté resuelta no hay posibilidad de que siga el proceso de lixiviación en el valle de la mina Veladero. No solo para esta mina sino para todas las que están en funcionamiento. En breve vamos a estar notificando a la compañía de la decisión y hasta tanto no se produzca la reparación en la cañería quedará suspendido el proceso de lixiviación”, dijo Hensel.

