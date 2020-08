Sánchez Arnau: “la negociación de la deuda no se manejó con inteligencia”

Juan Carlos Sánchez Arnau, Doctor en Economía y Ciencias Sociales y ex embajador de Argentina en Rusia y ante la OMC analizó la renegociación de la deuda argentina con los bonistas bajo legislación extranjera.

Sobre el proceso de renegociación de la deuda, Sanchez Arnau opinó que fue “innecesariamente largo”, aunque el resultado final “es bueno para el país en termino de ahorro de pago de deuda”.

El Doctor en Economía, a pesar de mostrarse optimista con el resultado final de la negociación, recordó que es la novena vez que tenemos que defaultear y renegociar nuestra deuda, algo que “tiene un costo muy grande para el país” y nos mantiene alejados del mercado internacional de capitales.

Luego utilizó la situación sanitaria actual y ejemplificó con la pandemia de Covid-19 diciendo “piensen si en medio de esas circunstancias hubiéramos podido recurrir al crédito internacional y no tener que financiar todo lo que tenemos que financiar con simple emisión monetaria, con el potencial inflacionario que eso tiene a futuro”. “En este momento, en medio de la crisis, chile se ha estado financiado a 10 años a una tasa del 2,1 %, Paraguay, Uruguay, México y Brasil, se están financiado a tasas que oscilan entre 3,5 y 3,7 %”, “mientras nosotros estamos fuera de los mercado”, concluyó.

>>>La negociación, paso a paso

Sánchez Arnau explicó que la negociación que se acaba de cerrar entre nuestro país y los acreedores es “una primera y muy importante etapa”, pero recordó que aún falta la renegociación de la deuda que tiene sede en los tribunales argentinos en caso de conflicto. Así como la deuda de las provincias, a la que según el economista “se le presta poca atención, pero es muy importante, tanto en los términos de números como de las condiciones en que habrá que negociarla” Por otra parte también falta pagar la deuda al Club de París y la deuda con el Fondo Monetario, que Sánchez Arnau calculó en cuarenta y cuatro mil millones de dólares y calificó de “la etapa más delicada de lo que tenemos por delante” en cuanto a negociación.

En declaraciones al programa Embajadores en línea de FM Radio Jai -programa integrado por Mariano Caucino, ex embajador de Argentina en Israel, Emilio Perina, ex director del Archivo General de la Nación y Leandro Goroyesky, ex director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica-, consultado sobre la efectividad de las gestiones del gobierno sobre el manejo de la deuda soberana Sánchez Arnau dijo que “esperemos que sea encarada con otro criterio distinto al que se encargó la renegociación de esta primera etapa de la deuda y que además no tenga la duración que tuvo esta negociación”, y analizó que la demora en alcanzar un arreglo ha generado tal incertidumbre que llevo el tipo de cambio no oficial del dólar de 80 a 130.

>>>Evaluando el resultado de las negociaciones

El ex Subsecretario de Finanzas Internacionales volvió a mostrarse optimista y dijo que “se va a pagar mucho menos de lo previsto”. Y agregó que además “la quita de intereses es muy grande. De una tasa promedio de algo más del 6 y medio % estamos bajando a una tasa del 3,1 %”.

“Las primeras estimaciones hablan de un ahorro de unos 34 mil 600 millones de dólares. Esa es la cifra de lo que el país deja de pagar. Eso es lo que no vamos a pagar”

Llamó “planteo inteligente” a la estrategia del gobierno de pedir la baja de los intereses y no del capital, pero insistió en que se perdió mucho tiempo innecesariamente y “podría haberse cerrado la negociación con la primera contraoferta de los acreedores”.

>>>Altas y bajas

Sánchez Arnau habló de las “technicalities” que tiene que ver con las condiciones bajo las cuales se puede recurrir a un juicio en caso de un nuevo incumplimiento y dijo que “el gobierno no consiguió nada de lo que se había planteado” en ese tema. Agregando además que “todas las innovaciones a las que aspiraba a introducir en los nuevos bonos finalmente tuvo que dejarlas caer, de la misma forma que los acreedores tuvieron que dejar caer algo que también era imposible: que el FMI sirviera como garante del pago de los nuevos bonos”.

Como evaluación final el economista dejó un concepto optimista: “lo importante es haber terminado con esta negociación, es un respiro para el país”. Aunque alertó que aún quedan graves problemas por resolver en la economía argentina y habló de la “excesiva monetización de la economía”, el grave riesgo que presenta la inflación y “sobre todo de un déficit fiscal que ya está en 7,1 % del PBI y hay que bajarlo y va a ser muy difícil hacerlo”.

>>>Ordenar las cuentas

Al cerrar la entrevista el Doctor Sánchez Arnau dejó una reflexión sobre como ordenar la economía del país: “creo que al gobierno le haría muy bien pasar por el fondo monetario y acordar lo que se llama una ‘facilidad extendida’, porque eso nos obligaría a tomar las decisiones de fondo que se postergan”. “limpiar las cuentas públicas, poner orden en nuestras cuentas fiscales, ordenar nuestro sistema impositivo, poner en orden nuestro sistema laboral, arreglar nuestro sistema previsional” finalizó.