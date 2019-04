Elecciones en Santa Fe: Cambiemos y el PJ plantean la idea de un fraude socialista

Representantes de Cambiemos y del Partido Justicialista santafesinos cuestionaron este martes la distribución de espacios publicitarios, como también el software que se utilizará en el escrutinio de las PASO del 28 de abril, a lo cual la respuesta del gobierno fue que asegurará la transparencia del comicio. Para la oposición santafesina dice que “no hay garantías” ni habrá transparencia.

En tal sentido el ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, sostuvo que “se van a hacer todos los esfuerzos para que el proceso electoral tenga toda la transparencia requerida y se resuelvan las distintas situaciones que se están planteando”.

Ratificó además que la pauta publicitaria “se distribuyó de acuerdo a la ley que la regula”.

Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para seleccionar los candidatos a cargos provinciales están previstas para el domingo 28 de este mes.

El presidente del PJ Santa Fe, Ricardo Olivera, sostuvo en una conferencia de prensa que “no tenemos garantías” de que se utilice el mismo software. “Ya hubo un antecedente en ese sentido, que le costó el cargo al anterior secretario de Tecnología de la provincia”, recordó, para agregar: “Habíamos planteado una prueba para tratar de tener una huella digital y esto no ocurrió. No tenemos garantías”.

El diputado provincial del mismo partido, Roberto Mirabella, referente del espacio que lidera el senador y precandidato a gobernador, Omar Perotti, dijo que días atrás presentó ante la Secretaría Electoral “una serie de garantías y requisitos técnicos del software que se utilizará en el escrutinio provisorio. Eso no fue garantizado, lo cual le quita mucha transparencia al proceso”, enfatizó.

A su turno, la precandidata a senadora departamental por Cambiemos, Adriana Molina, explicó que esa fuerza se ve afectada por la distribución de minutos de publicidad porque los correspondientes a la UCR fueron distribuidos en parte al Frente Progresista.

“El Tribunal Electoral oficializó al frente Cambiemos integrado por la Coalición Cívica y la UCR”, recordó Molina, para señalar que una resolución del Ministerio de Justicia provincial distribuyó el espacio para los radicales entre ese alianza y el oficialismo provincial.

En Santa Fe, un sector de la UCR va a elecciones con el Frente Progresista y otro con Cambiemos, pero el sello partidario quedó registrado en esta última coalición.

“Los partidos son uno solo, no se puede tener medio partido para uno y medio para el otro”, se quejó la candidata.

Ambas fuerzas también cuestionaron que no se cumpla con una ley provincial que establece que los miembros de las fuerzas de seguridad deben sufragar en el sitio correspondiente a su domicilio, y no donde sean designados para el operativo electoral.