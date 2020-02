Se cumple 1 mes del crimen de Fernando y hará una marcha al Congreso

La familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en la ciudad balnearia de Villa Gesell, encabezará este martes una marcha frente al Congreso en reclamo de justicia, al cumplirse un mes del crimen.

Casi simultáneamente, en Villa Gesell se celebrará una misa en el lugar del crimen encabezada por el obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, para pedir el «eterno descanso» del joven.

«El martes 18 de febrero a las 18:00 vamos a pedir justicia por Fernando, asesinado brutalmente en Villa Gesell. Será en Congreso e invitamos a todos los que quieran sumarse», manifestaron en la convocatoria.

Y continuaron: «La violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna. No hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene. Por eso queremos decir basta de violencia con energía y decisión, para que se escuche en cada rincón de la Argentina».

Graciela, madre de Fernando, agregó en diálogo con Radio Mitre: «Pido que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más».

Por otra parte, el martes también se llevará a cabo una misa en el lugar del crimen, presidida por el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, para pedir por «su eterno descanso» y por «justicia».