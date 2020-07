Se propaga el Coronavirus en el Congreso: Dio positivo el 5to diputado nacional

El diputado nacional Carlos Selva (Frente de Todos-Buenos Aires) confirmó este miércoles a la noche que se convirtió en el quinto caso de un legislador nacional contagiado de coronavirus, aunque aclaró que se encuentra «asintomático».

El del ex intendente de la localidad bonaerense de Mercedes es el segundo caso en un día, ya que por la tarde el radical Miguel Bazze había revelado que su test dio positivo.

Tanto Selva como el secretario del bloque radical habían participado el jueves pasado de la sesión en la cual la Cámara aprobó el proyecto de teletrabajo y donación de plasma, entre otros.

Los caso de Bazze y Selva se suman al del macrista Julio Sahad, detectado el lunes en su vuelta a La Rioja tras haber estado también en la sesión, y a los de los oficialistas Walter Correa y Federico Fagioli.

Los nuevos casos positivos de la Cámara se da en el marco de las conversaciones entre oficialismo y oposición para analizar la posibilidad de renovar el protocolo de trabajo remoto y ante la insistencia de unos pocos diputados del PRO para que las mismas sean presenciales.

En declaraciones a TN, contó que se hizo un “hisopado preventivo el día lunes y hoy (por este martes) llegaron los resultados”.

“Estoy con mi señora, en cuarentena, aislado, pero uno no puede dejar de pensar que con todas las medidas preventivas y todo lo demás, no puedo encontrar el momento en el que uno haya tenido un descuido como para asumir el contagio de este virus”, dijo el ex intendente de Mercedes.

Si bien compartió sesión con Sahad, el protocolo los mantuvo a distancia.