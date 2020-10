Se realizó un conversatorio entre parlamentarias vietnamitas y argentinas sobre derechos de las mujeres

Parlamentarias argentinas y vietnamitas realizaron en la mañana de este lunes un conversatorio remoto sobre los derechos de las mujeres: desafíos y respuestas a la pandemia Covid 19.

Expusieron del lado argentino, la senadora por La Pampa, presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango (FdT); la parlamentaria del Mercosur, Julia Perie (FdT); la diputada nacional, presidenta de la Comisión de Géneros y Diversidades, Mónica Macha (FdT) y la senadora por la Ciudad, vicepresidenta de la Banca de la Mujer, Guadalupe Tagliaferri (Frente Pro).

En tanto de Vietnam disertaron, el vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN) Nguyen Manh Tien; la vicepresidenta del Comité de Asuntos Sociales de la AN, Le Thi Nguyet y Leo Thi Lich, miembro del Consejo de Asuntos Étnicos de la AN.

La Directora General de Diplomacia Parlamentaria del Senado, Soledad Magno moderó el conversatorio.

El encuentro comenzó a las 8:30hs con el saludo de bienvenida de la Directora de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería Argentina, Silvia Horne, quien abrió la reunión agradeciendo la presencia de todos y todas, y destacando “la donación que realizó la Asamblea de Vietnam al parlamento argentino de elementos que eran necesarios al inicio de la pandemia”.

Resaltó “la amistad entre los países y el presente conversatorio para tratar la agenda de las mujeres en el marco del Covid-19”.

Sostuvo que a partir de “los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina se ha nutrido con leyes que consagran los derechos de las mujeres, y el gobierno de Alberto Fernández sigue esa tendencia y creó el Ministerio de las Mujeres”.

Tras manifestar que “en medio de una situación de emergencia social y económica, con gran parte de la población en la informalidad y sin trabajo, hemos observado un aumento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia Covid 19”.

Horne enumeró las medidas que viene llevando adelante el gobierno para hacer frente a esa situación y consideró que “las parlamentarias debemos compartir herramientas que se están diseñando en cada país para lograr sociedades más justas e igualitarias”.

Luego el vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN) Nguyen Manh Tien presentó a los miembros participantes de la AN y realizó una breve reseña de la relación bilateral e interparlamentaria.

“En nombre de la cancillería de Vietnam quiero agradecer las palabras. Yo soy uno de los dos parlamentarios masculinos que participa del conversatorio”, destacó.

Sostuvo que “la pandemia de Covid 19 continúa ocurriendo de manera complicada a nivel mundial, y en ese contexto nosotros valoramos la relación entre nuestros congresos y la iniciativa de organizar una conferencia de este tipo para intercambiar información y experiencia a fin de garantizar los derechos de las mujeres quienes son las más afectadas”. “También valoramos enormemente las medidas que viene tomando el presidente Alberto Fernández contra la pandemia”, añadió.

La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango comenzó su exposición destacando que “soy del partido justicialista por lo tanto tengo un gran compromiso con las personas que menos tienen y con los derechos humanos”.

Brindó un “reconocimiento al pueblo vietnamita que tiene una rica historia de intercambio con nuestro país. Tanto es así que el pasado 10 de agosto se celebró los 10 años de esta relación y renovaron los compromisos de seguir trabajando en una agenda conjunta”.

La senadora manifestó que “como decía Eva Perón, donde hay una necesidad hay un derecho. Atravesamos desde hace más de 7 meses la pandemia con distintos grados de aislamientos, tenemos un gobierno que asumió hace 9 meses y creó el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres”.

“Las mujeres junto a los niños y niñas somos las más afectadas en tiempos de crisis”, sostuvo Durango y explicó que “el diseño de políticas sociales para los más vulnerables es el desafío central de nuestro gobierno”.

Destacó que ocupa “la presidencia de la Banca de la Mujer constituida por todas las mujeres del cuerpo y en este último tiempo hemos logrado una cantidad de leyes en pos de los derechos de las mujeres y niñas”. Enumeró que en el senado se ha votado varias leyes como la Ley de Acoso Callejero, Ley de cupos femeninos, la ley Micaela de capacitación obligatoria de todas las personas que se desarrollan en la actividad del Estado sobre temática de género y violencia contra las mujeres.

Explicó que la problemática es común en todos los países: femicidios, violencia de género, limitación de acceso a cargos. Las mujeres tenemos una mochila mucho más pesada que los varones cuando queremos emprender una tarea o perseguir nuestros sueños y en una sociedad que continúa siendo patriarcal y machista no tenemos mayores posibilidades”.

“Hemos hecho mucho y queda mucho por hacer. Luchamos por los derechos de las mujeres, por nuestras hijas madres y nietas y en este contexto resulta adecuado intercambiar y avanzar en medidas entre países”, concluyó Durango.

La vicepresidenta del Comité de Asuntos Sociales de la AN, Le Thi Nguyet destacó que “en Vietnam aunque la pandemia ha sido controlada y las medidas de la cuarentena tuvieron un efecto muy bueno en prevención y cuidado, los objetos más vulnerables como las mujeres siguen siendo afectadas”. Explicó que en el rubro laboral, la pérdida de trabajo o reducción del salario de las mujeres presentan tasas más altas en relación a los hombres”.

Asimismo, mencionó que “durante la pandemia las mujeres tienen más responsabilidad tanto en el cuidado de los niños, las tareas domésticas, cuidado de adultos mayores y a la par desarrollar muchas veces virtualmente su empleo, lo que genera situaciones de más estrés”.

La parlamentaria del Mercosur, Julia Perie manifestó que “desde mi juventud tengo una enorme admiración por la lucha de las mujeres vietnamitas. Hoy estamos frente a una dura batalla que es este virus Covid 19, y en la lucha de cuidar a nuestras familias y países siempre estamos las mujeres”.

Tras sostener que “las mujeres y las niñas sufren las mayores consecuencias en la pandemia” destacó que “hay más casos de violencia y se necesita un esfuerzo colectivo para detenerlo y que las medidas de prevención sea prioridad en todos los gobiernos”.

La diputada Mónica Macha resaltó que “hay una victoria indiscutible, hoy nadie se atreve a cuestionar la presencia de las mujeres en el ámbito político y sin embargo la trama del patriarcado sigue trabando el avance del feminismo”.

“No alcanza sólo con la voluntad política porque muchas veces nos encontramos con estructuras que garantizan y reproducen el sistema patriarcal”, añadió.

Sostuvo que “nuestra lucha es larga y va a llevar tiempo porque nos enfrentamos a situaciones de patriarcado en la vida diaria”.

Luego Leo Thi Lich, miembro del Consejo de Asuntos Étnicos de la AN, manifestó que “la pandemia se transformó en una amenaza y sobre todo afecta a las mujeres. En Vietnam vemos cada vez más agudizada la situación de las mujeres”.

Explicó que “muchas tiene ingresos proviene de la agricultura y hay mayor dificultad para intercambiar sus productos y las que trabajan en las industrias, la reducción de empleo las afectó directamente”.

Destacó que “la AN aprobó una ley para que los grupos étnicos tengan una remuneración y mejorar su calidad de vida, leyes de políticas de educación y créditos para estos grupos.

Tenemos que levantar la voz para que nuestros gobiernos presten más atención a las mujeres en general y a las mujeres étnicas en particular”, concluyó.

Por último, la senadora Guadalupe Tagliaferri celebró el intercambio y destacó las medidas que lleva adelante el gobierno de la Ciudad en cuanto a la igualdad de género.

Consideró que “la Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo y la caída del PBI más brutal de toda la historia, nuestros índices de pobreza alcanzaron el 40%”.

“Las mujeres argentinas como las vietnamitas tienen menos salarios y más carga laboral. Además de las tareas de asistencialismo debemos pensar en la pos pandemia y dejar de ver a las mujeres como víctimas que necesitan asistencialismo”, destacó la senadora.

Sostuvo finalmente que es necesario tener “créditos para mujeres, fortalecer los espacios de primera infancia, leyes que amplíen licencias por nacimiento a los varones, entre otras medidas”.

También participaron del encuentro la Diputada Nacional Silvia Lospennato (PRO); las senadoras, por San Luis, María Eugenia Catalfamo (FdT); por Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR); por Santa Cruz, Ana Maria Ianni (FdT); por Entre Ríos Stella Maris Olalla (UCR) y por Misiones, Magdalena Solari Quintana. El Director General de Relaciones Internacionales, Franco Metazza; la Directora Ana Sarrabayrouse, Dirección de la Mujer y Asuntos de Género de Cancillería y la secretaria Justina Botto, Dirección de Asia y Oceanía de Cancillería.

El Embajador designado de Vietnam a Argentina, Duong Quoc Thanh; el Encargado de Negocios a.i. de Argentina en Vietnam, Luis Agustín Costas; Lu Van Duc, miembro del Consejo de Asuntos Etnicos de la AN y vicepresidente del Grupo Parlarmentario de Amistad Vietnam – Argentina y representantes del Departamento de Relaciones Exteriores, Oficina de la AN y del Departamento de America, Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam.