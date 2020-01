Un sector del partido de Stolbizer se fue y formó Progresistas en Red

Un sector del partido GEN que lideraba Margarita Stolbizer, abandonó sus filas dado que sostienen que ha «estado desvirtuando desde hace un tiempo su representación ideológica y doctrinaria».

«El sistema político argentino va camino a la conformación de dos grandes conglomerados de claras y profundas diferencias ideológicas y conceptuales de la representación del Estado, y saber distinguir lo que cada una representa, es fundamental para la reconstrucción de nuestro país y para saber donde debemos estar, y de allí, sumarnos a la reconstrucción de nuestro país», explicó el dirigente Marcelo Ferreira (ex partido GEN).

Convencidos de que «las banderas no se bajan nunca y las ideas no se negocian», fundaron Progresistas en Red: un espacio plural, de ideario progresista que reúne a dirigentes y militantes del GEN, del Partido Social y de Izquierda Democrática, del Partido Socialista y también la UCR, de la provincia de Buenos Aires y del país, con la convicción de que es necesario recrear un Progresismo Nacional y popular que acompañe este tiempo de reconstrucción de la Argentina.

«El progresismo debe estar ubicado siempre del lado de aquellos que buscan una mayor y permanente ampliación de derechos y de quienes bregan por la justicia social. El progresismo nunca apoyaría ni se acercaría a la centro derecha liberal, representada hoy en Argentina por el espacio de Cambiemos, espacio que es responsable de la debacle nacional y de la desesperante situación en la que hoy millones de argentinos se encuentran vulnerados en sus derechos más básicos. Nunca el progresismo puede estar del lado de quienes empobrecen y denigran a las mayorías populares», afirmaron desde este nuevo espacio.

Dentro de las personas que se fueron del GEN hay ex legisladores –Virginia Linares, Pablo Farías y Juan Carlos Juarez-, concejales y dirigentes de peso -Betina Rolfi, ex candidata a senadora, Paula Suarez, ex concejal de San Antonio de Areco, y Roxana Steed de Chaco para citar algunos-, y miembros de las conducciones provinciales y nacionales.

Según informaron, a fines del mes de febrero habrá un evento en la ciudad de Mar del Plata sobre desarrollo productivo y social de la provincia de Buenos Aires, que será el plenario fundacional. Uno de los invitados que confirmó su presencia es Ricardo Alfonsín, con quien previamente mantuvieron una reunión y coincidieron en afirmar que el progresismo «no puede fungir de lavadero de cara del proyecto de restauración conservadora en cualquiera de sus versiones».