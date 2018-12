Senado apurado: Aprobó una decena de leyes en tan sólo una hora

El Senado convirtió en ley una decena de proyectos, entre los que se encuentran un cambio al registro de villas, la creación de la Cédula Nacional Escolar y una ampliación de las áreas marinas protegidas.



La decisión de avanzar con la sanción de esas iniciativas de manera exprés, que la semana pasada habían sido aprobadas por Diputados, en poco más de una hora y diez minutos, sin debate y con el voto positivo de todos los integrantes de la Cámara alta, se tomó durante la reunión de labor parlamentaria que se realizó este martes en las oficinas de la Presidencia del Senado.



Allí, los bloques acordaron que en la sesión se avanzara con iniciativas que tenían el acuerdo de todos los legisladores y decidieron dejar temas más conflictivos, como el proyecto contra los barrabravas, los cambios a la Ley de Papel Prensa y la nueva regulación sobre financiamiento de las campañas políticas.



El único tema en el que la oposición pidió algunos cambios, y que el oficialismo prometió introducir en marzo, fue en la creación de dos nuevas áreas de protección de la biodiversidad, en la zona económica exclusiva del mar argentino. Los pedidos del peronismo fueron que el Consejo Federal Pesquero tome parte en el control del espacio protegido y que el área “Namuncurá/Banco Burwood II” pase a llamarse “Héroes del Atlántico Sur”.



Algunas de las leyes:

• Incorporación de 188 barrios populares a la Ley de Regularización de Villas: La iniciativa pretende corregir un error en el anexo aprobado sobre los asentamientos identificados en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap). El listado sancionado originalmente había sido avalado por una resolución de la Agencia de Bienes del Estado pero el registro siguió creciendo hasta mayo de este año.



La ley apunta a entregar el título de propiedad a los habitantes de villas y barrios populares, quienes de esa manera podrán regularizar su acceso a las redes de luz eléctrica, cloacas y agua corriente.



• Cédula de control para alumnos: La Cédula Escolar Nacional tendrá un dispositivo informático para hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos desde que ingresan al sistema educativo hasta que egresan.



La iniciativa, impulsada originalmente por el senador radical Julio Cobos, establece la creación de un sistema digital con mecanismos de alertas sobre ausencias reiteradas de los alumnos, falta de inscripción al ciclo anual o para rendir materias adeudadas y otros indicadores sobre el riesgo de deserción escolar. De esta manera, el sistema permitirá al Estado identificar a los chicos en edad de escolaridad obligatoria que se encuentran fuera del sistema porque nunca ingresaron o porque, habiendo ingresado, no permanecen en él, así como aquellos que se encuentren en riesgo de deserción escolar.



• Ampliación de las áreas marinas protegidas: Se crean dos nuevas áreas de protección de la biodiversidad en la zona económica exclusiva del mar argentino: Namuncurá/Banco banco Burdwood II y Yaganes. Con la aprobación de Senado, se triplicará la superficie de las áreas marinas protegidas.



Los fundamentos de la iniciativa, que se enmarca en el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, detallan que la zona a conservar promueve economías locales más sustentables, valores culturales, fortalece relaciones internacionales y la adaptación al cambio climático. Además, es campo para la investigación, la conservación de la biodiversidad y la protección de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas.



• Aprobación del pliego del juez Sebastián Argibay: El ahora magistrado federal de Santiago del Estero había sido cuestionado por la diputada nacional y fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, por presunta parcialidad en favor del gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora.



Los senadores también aprobaron el pliego de Gustavo Fresneda para el juzgado federal de Paso de los Libres, Corrientes, quien fue cuestionado por el kirchnerismo por su cercanía con el ex gobernador radical Ricardo Colombi y su supuesta vinculación con una causa de narcotráfico.



• Fomento a la obligatoriedad de la vacunación: El proyecto regula aspectos de la vacunación como su obligatoriedad, promoción “en todas las etapas de la vida” y exención impositiva; ybusca actualizar la regulación de vacunas, actualmente prevista en la Ley 22.909. Asimismo, prevé nuevos mecanismos de control y medidas tendientes a facilitar el acceso, el cumplimiento y el financiamiento de la vacunación gratuita y obligatoria, no solo en niños sino también en adultos.



El actual marco normativo, vigente desde 1983, “se creó en un escenario diferente, ya que en ese entonces el calendario nacional contaba solo con seis vacunas obligatorias para niños, mientras que hoy contempla unas 20 para toda la familia”, según los fundamentos de la ley.



• Impuesto a cooperativas y mutuales: La ley reforma el impuesto al patrimonio de las cooperativas, para que paguen una alícuota máxima del 4 por ciento en lugar del 6 por ciento como se había establecido en el Presupuesto Nacional para 2019. Establece además que el mínimo no imponible será de 50 millones de pesos.



También fija que hasta cien millones deberán pagar una alícuota del 3 por ciento sobre el excedente de 50 millones y esa alícuota alcanzará el 4 por ciento cuando el patrimonio supere los 100 millones de pesos.