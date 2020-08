Senado: es ley la moratoria impositiva y se aprobó la emergencia cítrica

La prórroga de la emergencia a los cítricos fue aprobada por 67 votos a favor y 1 en contra. La ampliación de la moratoria se convirtió en ley por 41 votos a favor contra 28 negativos.

El senador por Córdoba, Carlos Caserio (FdT) fue el miembro informante de la iniciativa que propicia la ampliación de la moratoria contemplada en la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Caserio dijo que “en este caso la moratoria amplía el universo de sujetos a beneficiarse al incluir a las grandes empresas”. Dijo que “el período de deuda se extiende al 21 de julio de 2020. Aquí no se incluyen las deudas a los impuestos líquidos y gas natural”. Recordó que “el interés se reduce en los primeros seis meses”, y que en Diputados se incluyó la posibilidad de incluir “a los declarados en quiebra pero con la continuidad de sus empresas”. Destacó que “quienes ya hubieran adherido a la moratoria pueden insistir con su viejo plan o bien adherirse a la nueva”. Destacó que en su artículo 15 el proyecto “propone a las provincias y a los municipios adherirse a la moratoria incluye beneficios similares en el impuesto a los Ingresos Brutos y a las tasas municipales”.

En nombre del interbloque Juntos por el Cambio, el senador por Buenos Aires, Esteban Bullrich, se manifestó de acuerdo en tratar la moratoria por las consecuencias de la pandemia, aunque adelantó que votarían un proyecto en minoría ya que en la iniciativa oficial “hay una amnistía clara y concreta contra un grupo de empresarios que realizaron la mayor estafa contra el fisco argentino y que eso está diseñado en el artículo 11”. Consideró que el proyecto se podría mejorar con “el premio al buen cumplidor, pero que tal como está redactado se queda a mitad de camino”. También afirmó que “no se contemplan las deudas por aportes y contribuciones” y dijo que “contemplaban mayor extensión para acogerse a la moratoria porque es posible que la reactivación se demore más de lo previsto”. Destacó que “el artículo 11 es un traje a medida para un grupo empresario de combustibles que en 2013 y 2014 adeudaba unos 8 mil millones de dólares que a valor actual se duplicarían” y que a criterio de su bancada merecen “todo el peso de la ley”.

Los titulares de las bancadas Juntos por el Cambio y Frente de Todos, los senadores por Formosa, Luis Naidenoff (JXC) y José Mayans (FdT) realizaron el cierre del debate sobre la ampliación de la moratoria.

Naidenoff señaló que su espacio no acompaña la ampliación de la moratoria porque “detrás de las nobles intenciones se esconde un salvataje a los amigos del poder”. Destacó que “jamás en la Argentina se avanzó en darle una moratoria a las empresas quebradas”. Dijo que “una empresa que no garantiza la continuidad no da certeza de hacer el pago a sus proveedores, a sus empleados y menos aún al fisco”. Criticó al oficialismo por considerar “que el triunfo electoral viene acompañado del indulto social o es un cheque en blanco”. Subrayó que “la moratoria no beneficia a todos y es un golpe bajo para muchos ciudadanos, por ejemplo para quienes tienen que presentar en agosto sus declaraciones de ganancias o de bienes personales”.

Mayans reivindicó el proyecto de moratoria y recordó que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, había estimado que “la expectativa de recaudación que tenía el gobierno por la ampliación de la moratoria rondaba en una cifra de 540 mil a 600 mil millones de pesos”. Consideró que “es necesario equilibrar las cuentas”. Recordó que el sistema previsional, luego de “la llamada reparación histórica de los jubilados tiene un déficit de 600 millones de pesos”. No dudó en calificar a esa iniciativa como una “verdadera estafa”. Subrayó que esta situación motivó “lanzar una moratoria que fuera amplia”. Admitió que la caída económica generada por “la pandemia es preocupante” y que “por estos motivos es necesaria la moratoria que estamos impulsando”. Criticó a la oposición diciendo “que en la crisis ven una oportunidad para tumbar al gobierno”.

Anteriormente y sobre tablas, se aprobó el debate sobre la emergencia citrícola y la ampliación presupuestaria. La emergencia citrícola se aprobó por unanimidad de los 67 senadores presentes. La ampliación presupuestaria fue aprobada por 67 votos a favor y 1 en contra del senador por Salta, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal).

El senador por Misiones, Maurice Closs (FdT) informó sobre la prórroga de la ley 27.507 que establecía la “emergencia económica, productiva, financiera y social” para el sector productor de cítricos. Señaló que “el sector es altamente demandante de puestos de trabajo”. Explicó que para “que la fruta llegue a la mesa es necesario un ingreso de entre cinco y seis veces al año a cada una de las plantaciones, para que las mismas estén sanas y presentables”.

El senador por Misiones adelantó el acompañamiento a ambas iniciativas.

El senador por la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Losteau (JXC) adelantó que su bancada entiende la necesidad de ampliación presupuestaria teniendo en cuenta las necesidades que generó la pandemia del Covid-19. Reivindicó que el tema se discuta en el Congreso ya que fortalece, “la cultura presupuestaria y la cultura de las restricciones presupuestarias”.

Sostuvo que era importante debatir el tema en el Congreso de la Nación “dados los montos en consideración. 1,8 billones de pesos de aumento de presupuesto y un déficit estimado en unos 42 mil millones de dólares”. Dijo que la cifra pone en evidencia “lo disruptiva que es la pandemia con la cuarentena”. Recordó que hay “muchos sectores en la Argentina con mucha angustia. Tanto en el presente como en la proyección a futuro” y dijo que esto explicaba la urgencia en tratar el tema y porque su bancada accedió a dar los dos tercios reglamentarios.

Losteau señaló que su espacio votaría en contra de los artículos 7, 8 y 17 del proyecto de ampliación presupuestaria porque, entre otras cuestiones, “habilitaría dolarizar la deuda en pesos”.

Al defender las iniciativas sobre la ampliación presupuestaria y la prórroga de la emergencia citrícola, el senador por Formosa y presidente del bloque mayoritario, José Mayans, subrayó que cuando asumió “el nuevo gobierno hace ocho meses, se observaba una destrucción del empleo y del salario”. Respondió a “quienes critican la falta de un plan económico”, y señaló que “recién ahora, ordenando las cuentas, estamos en condiciones de elaborar un programa”. Subrayó que “el gobierno anterior dejó un déficit cercano a 5 puntos, con un peso enorme de vencimientos de deuda externa”. Destacó que el actual gobierno trabaja para llegar “a un sistema de deuda sostenible, con el obvio crecimiento de la economía”.

El primer tema en debatirse al comienzo de la sesión fueron los pliegos de los candidatos a embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo.

La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT) informó sobre el tratamiento que en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside, tuvieron los pliegos de Hernán Patiño Meyer, candidato a la embajada en Polonia, Ricardo Alfonsín, candidato a la embajada en el Reino de España y Mateo Daniel Capitanich, candidato a la embajada en Nicaragua. Los tres pliegos fueron aprobados por amplia mayoría, con la abstención del senador por Salta, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) y de la senadora por La Rioja, María Clara del Valle Vega (Interbloque Federal).

El senador por Buenos Aires, Jorge Taiana (FdT) fue el miembro informante sobre dictámenes aprobados en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside. En primer lugar fundamentó el denominado “Acuerdo de Escazú”, realizado en la ciudad homónima de Costa Rica. Destacó que “es un acuerdo regional de América Latina y el Caribe. Es el único acuerdo regional que hay sobre temas ambientales” y que el mismo está en concordancia con la primera cumbre de la Tierra. También informó sobre el convenio de cooperación cinematográfica entre Argentina e Israel y sobre el acuerdo para establecer un Centro Cultural Chino en la Argentina. Los tres dictámenes fueron aprobados por unanimidad.

La senadora por Santa Cruz, Ana María Ianni (FdT) fue la miembro informante de diversas iniciativas de “sostenimiento y reactivación de la actividad turística”. Manifestó que el proyecto de ley “contiene y quiere dar beneficios al sector productivo del país, teniendo en cuenta a los empresarios, los trabajadores y también los consumidores”.

Resaltó el trabajo de los senadores para acordar puntos de vista en el capítulo referido a “los derechos de los turistas ante las cancelaciones”. Destacó que ese ítem apunta a favorecer las reprogramaciones de servicios.

Entre otras consideraciones, el proyecto de ley prorroga por 180 días los vencimientos de impuestos sobre el patrimonio y los capitales o ganancias de las actividades turísticas hasta el 31 de diciembre de 2020; se suspende por 180 días la traba a cualquier medida cautelar requerida por la AFIP y o la ANSES; se instruye al BCRA a disponer líneas de créditos para quienes realicen actividades turísticas a la vez que se crea el Plan de Reactivación del Turismo Interno a efectos de incentivar la demanda y recuperar la actividad.

La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los 69 senadores presentes.

Temas que estuvieron en consideración en la Sesión:

– Cumplimentar con el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado para dar cuenta de los Mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando pedidos de acuerdos.

-Dictamen que prorroga la emergencia citrícola.

-Ampliación de las partidas presupuestarias.

– Dictámenes de la comisión de Acuerdos para designar Embajadores Extraordinarios y plenipotenciarios.

– Dictamen en el proyecto de declaración del senador por Mendoza Julio Cobos (UCR) expresando beneplácito por la entrega de nuevos documentos desclasificados sobre la última dictadura argentina.

– Dictamen de distintos proyectos de declaración expresando beneplácito por la designación del Embajador Grossi para el cargo de Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica.

– Dictamen el proyecto de declaración de la senadora por San Juan Cristina López Valverde (FdT), el senador por Catamarca Dalmacio Mera (FdT) y otros, expresando preocupación y repudio por la presencia en el Atlántico Sur de un buque inglés con la bandera de las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur.

– Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora por San Luis María Eugenia Catalfamo (FdT) y el senador mandato cumplido José Ojeda; y en el de la senadora por San Juan Cristina López Valverde (FdT), expresando beneplácito por la opinión consultiva sobre la separación del Archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio.

– Dictamen en el proyecto de declaración del senador por Chaco Antonio Rodas (FdT) para declarar de interés las expresiones del Papa Francisco en relación a la pandemia del COVID-19.

– Dictamen en el proyecto de declaración del senador por Salta Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de Octubre), para adherir al Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia por la Paz.

– Dictamen en el proyecto de declaración del senador por Chaco Antonio Rodas (FdT), expresando beneplácito por la carta del Papa Francisco a los movimientos populares de todo el mundo en medio de la pandemia por el COVID-19.

– Dictamen el proyecto de declaración de la senadora por Catamarca Inés Blas (FdT), expresando beneplácito por la aprobación de la Comisión de Teólogos del Vaticano acerca de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

– Dictamen el proyecto de declaración de la senadora por Neuquén Silvia Sapag (FdT), expresando beneplácito por la decisión del gobierno francés de retirarle a Ricardo Cavallo la Orden Nacional al Mérito.

– Dictamen en el proyecto de declaración del senador por Chaco Antonio Rodas (FdT) y en del senador por Jujuy Guillermo Snopek (FdT), expresando beneplácito por la celebración a nivel mundial de un nuevo aniversario de la Carta Encíclica «Laudato Si» del Papa Francisco.

– Dictamen en el mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para aprobar el acuerdo entre la República Argentina y la República Popular de China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en Argentina.

– Dictamen en el mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para aprobar el Convenio de Cooperación Cinematográfica entre la República Argentina y el Estado de Israel.

– Dictamen en el mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para aprobar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú, República de Costa Rica.

– Dictamen en el mensaje y DNU 636/20 para derogar el DNU 522/20.

– Dictamen del proyecto de ley venido en revisión para transferir a título gratuito el terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

– Dictamen del proyecto de ley venido en revisión para transferir un inmueble en la ciudad de La Plata a la Universidad Nacional de La Plata para el funcionamiento del «Instituto Malvinas».

– Dictamen del proyecto de ley venido en revisión para ampliar la moratoria establecida en la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública.

– Dictamen en distintos proyectos de ley sobre sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional.