Senado: la bicameral del Ministerio Público escuchó a un abogado contrario a Casal

Presidida por el senador por Río Negro, Martín Doñate (FdT), la Bicameral del Ministerio Público, escuchó el testimonio del doctor José Manuel Ubeira, abogado por causa propia en la denominada causa Dolores.

El abogado que dijo tener 40 años en el oficio, se presentó como defensor de Oscar Thomas, ex titular del ente Binacional Yacyretá procesado en la denominada Causa Cuadernos, dijo que concurrió ante la Bicameral porque el Congreso está próximo a tratar la modificación del Ministerio Público Fiscal.

El abogado defensor, que recordó que en su carrera defendió a Federico Elaskar; al General César Milani y al ex comisario de la Policía Bonaerense, Juan José Ribelli, denunció al fiscal federal Carlos Stornelli. Recordó que, en su momento, tramitó la extensión de prisión para Thomas y que “fuí a verlo a Stornelli, con quien tuvimos una amistad de 20 años, y tuvimos una reunión muy dura. Stornelli me dijo que quedaban pocas sortijas y que había que apurarse para agarrarlas. Le contesté que mi cliente estaba muy grande para subirse a la calesita y que no tenía nada de lo que arrepentirse. Estaba presente el fiscal Carlos Rívolo y la reunión no llegó a mayores porque él intercedió”.

El abogado denunció que el fiscal Stornelli “tuvo la idea de hacerme una cámara oculta a través de mecanismos extraños. Me puso en manos de una persona como Marcelo D´Alessio. Supongo que habrá llegado a oídos de Stornelli que muchos arrepentidos se iban a des-arrepentir y a partir de ahí habrá surgido la idea de ponerme una cámara oculta”.

El abogado Ubeira subrayó que “todo esto no pudo haber prosperado sin el aval del Procurador General de la Nación (Interino), Eduardo Casal”.

Luego de la presentación del abogado Ubeira, el secretario de la Bicameral procedió a dar lectura de las notas ingresadas así como de los informes enviados.