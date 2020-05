Estas son las primeras leyes de la historia argentina que se sancionaron en sesión virtual

Por unanimidad, con algunas abstenciones de la oposición en la votación en particular, la cámara dio fuerza de ley a tres proyectos: un nuevo convenio con la Cruz Roja Argentina, un programa de protección al personal de la salud y beneficios para los trabajadores esenciales.

En una sesión que se prolongó por más de cinco horas, el Senado convirtió en ley las iniciativas que ya contaban con la media sanción de la Cámara de Diputados.

La senadora por Corrientes, Ana María Almirón (FdT) fue la miembro informante del proyecto que reconoce a la Cruz Roja Argentina el estatus de sociedad civil sin fines de lucro. La senadora Almirón explicó que la iniciativa regula la relación de la entidad con el Estado Argentino. Fundada hace 157 años, la Cruz Roja cuenta en la actualidad con 66 filiales en todo el país. El nuevo convenio le otorga beneficios impositivos, la exime de la exención de pago de derechos de importación para adquirir equipamiento y le asigna espacios gratuitos de publicidad, entre otros puntos.

Al defender el proyecto Almirón concluyó que “estamos saldando una deuda histórica y estamos cuidando a quienes nos cuidan a nosotros”.

El senador por Córdoba, Carlos Caserio, fue el informante de la iniciativa que otorga beneficios para los trabajadores y trabajadoras esenciales en la Pandemia del Covid-19. Caserio explicó que “el beneficio incluye la eximición del pago de ganancias en el trabajo extra que estos trabajadores vienen llevando adelante. Incluye la actividad privada y pública”. Explicó que el recibo de haberes deberán explicitamente consignar el beneficio y que como la ley rige a partir de marzo, las retenciones ya realizadas por los empleadores deberán ser reintegrados y así dejarlo asentado en los comprobantes salariales.

Caserio destacó a los trabajadores “esenciales” y dijo que “es un falso dilema elegir entre la economía o la salud”. Resaltó el esfuerzo empleado para concluir hospitales y unidades sanitarias para enfrentar la pandemia y enumeró los beneficios económicos otorgados por el Ejecutivo Nacional. Destacó que entre abril y mayo, el gobierno nacional empleó, en asistencia económica y social, unos “170 mil millones de pesos”.

Por el interbloque Juntos por el Cambio, el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Losteau, dijo que al margen de tener diferencias con el proyecto enunciado, iban a acompañar la iniciativa. “Con este proyecto, tal como está, le estamos devolviendo más fondos a los que más ganan. Es un proyecto economicista e injusto ya que no le reconoce nada a quienes no llegan al mínimo no imponible. Esto es inadmisible y debería mejorarse”, afirmó.

El senador por Jujuy, Mario Fiad (UCR) defendió el proyecto que establece protocolos para los trabajadores de la salud, así como la elaboración de un registro de los contagiados. Afirmó que “visibiliza a los que durante mucho tiempo estuvo invisibilizado. Hemos visto alarmados el índice de contagio entre el personal de la Salud”. Destacó que “si hay una deuda pendiente; es con el sistema de salud. Es cierto que esto beneficia a un grupo acotado y es circunstancial y excepcional porque cubre tan sólo el período de la pandemia”.

Entre las deudas, Fiad puso el acento en “la brecha salarial que existe en el sistema de salud, así como la brecha salarial existente entre los diferentes géneros”. Abogó por continuar trabajando para acortar y eliminar esa brecha porque “muchas veces esa desigualdad está predeterminada por el lugar en el que se nace”, dijo.

El cierre de la sesión estuvo a cargo de los jefes de las dos bancadas mayoritarias: el senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) y el senador por Formosa, José Mayans (Frente de Todos).

Naidenoff reconoció la importancia de los proyectos en tratamiento. Reivindicó la actualización del convenio con la Cruz Roja, teniendo en cuenta que el existente data de 1893. Recordó la actuación de la Cruz Roja en la epidemia del cólera en el siglo XIX; en el terremoto de San Juan, en 1944; en el socorro de los atentados terroristas a la AMIA y la Embajada de Israel, en la tragedia del boliche bailable Cromagnon y en la inundación de la Ciudad de La Plata. Al referirse al proyecto que otorga beneficios especiales a los trabajadores de la Salud, Naidenoff dijo que la iniciativa “desnuda las enormes asimetrías salariales que hay en nuestro país. En verdad, nos quedamos a mitad de camino. Y si bien estamos dando una respuesta, hay una enorme desigualdad entre los que hoy están dando batalla en primera línea contra la pandemia”.

Mayans reivindicó la celeridad con el que actuaron los diferentes presidentes de bancadas y titulares de comisiones parlamentarias para conseguir el dictamen de los proyectos que estaban en debate. Repasó cada una de las iniciativas, puso el acento en el cuidado del personal de salud en su trabajo contra la enfermedad del coronavirus Covid-19 y resaltó que “la excepción al impuesto a las ganancias sobre las guardias y trabajos extras del personal esencial es una medida urgente”. Adelantó que en los próximos días se realizará la convocatoria de la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa y dijo también que solicitará a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, una auditoría financiera sobre el Banco Central de la República Argentina, para “esclarecer el endeudamiento público y la fuga de capitales”.

RESUMEN DE LOS PROYECTOS CONVERTIDOS EN LEY:

PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PERSONAL DE SALUD ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19.

La propuesta crea el Programa de Protección al Personal de Salud, que incluirá la capacitación y la adquisición directa de bienes, servicios y equipamiento para garantizar la protección del personal de salud durante la emergencia.

Para ello, la iniciativa crea un Fondo de Protección destinado a médicos, enfermeros, camilleros, maestranza y todo el personal afectado al servicio de la atención directa de casos de coronavirus.

El proyecto fue bautizado como «Ley Silvio» en homenaje al primer enfermero -Silvio Cufre- en morir en el país por coronavirus.

El expediente, además, propone la creación de un Registro Nacional del personal de la salud que haya sido contagiado para que las autoridades puedan hacer seguimiento de su evolución y del entorno con el que hayan estado en contacto

BENEFICIOS ESPECIALES PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE SERVICIOS ESENCIALES.

La iniciativa exime del Impuesto a las Ganancias las horas extras o guardias realizadas por trabajadores de la salud y de seguridad durante la pandemia de coronavirus entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre próximo.

Además, se otorga una pensión graciable a los familiares de los empleados fallecidos en esas tareas.

El beneficio será para profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada y el de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de la Actividad Migratoria, de la Actividad Aduanera y Bomberos que prestan servicios relacionados con la emergencia.

REGULACIÓN DEL VÍNCULO JURÍDICO DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA CON EL ESTADO NACIONAL.

El proyecto establece condiciones y garantías del trabajo de la Cruz Roja en territorio nacional por cuestiones humanitarias en asistencia a los poderes públicos en épocas de paz, conflictos armados o disturbios internos.

Según la iniciativa, la Cruz Roja colaborará con la Nación, las provincias, los municipios que la convoquen en situaciones de desastre o emergencia pública poniendo a disposición sus recursos humanos y materiales.

Además, se exime a la organización internacional de las tasas por servicios de importación de insumos y bienes destinados a su uso y de cualquier otro gravamen sobre sus operaciones bancarias.