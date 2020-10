La oposición no aceptó sesiones con 2 senadores más en recinto y se retiró

El Frente de Todos aprobó esta tarde la nueva prórroga para las sesiones «virtuales» del Senado que habilitó mayor presencia de legisladores en sus bancas, pero Juntos por el Cambio volvió a retirarse de la votación y a reclamar un nuevo acuerdo al oficialismo.

La bancada opositora decidió participar de los debates sobre los otros proyectos en la agenda -entre ellos el de traslado de funciones de seguridad y baja de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires- pero desconectarse en todas las votaciones, como una forma de desconocer el protocolo de modalidad remota aprobado en soledad por el oficialismo.

De esta manera se deshilachó el principio de acuerdo al que ambos sectores habían arribado días atrás, antes del decreto parlamentario que firmó la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, para prorrogar la modalidad virtual y habilitar la presencia de cuatro senadores más en el recinto.

Juntos por el Cambio había pedido al oficialismo en esas conversaciones tener presencia «rotativa» de legisladores en el recinto pero el Frente de Todos lo rechazó, junto al pedido de que haya reuniones de Labor Parlamentaria para acordar la agenda antes de las sesiones, lo que reavivó el malestar de la oposición.

Por ello durante la sesión la bancada opositora insistió en que la renovación del protocolo requiere de una mayoría de dos tercios (que el oficialismo no tiene) al tiempo que criticó que el decreto haya consignado que quienes asistan al recinto deben informarlo a la Secretaría Parlamentaria 24 horas antes.

«Hay que pedir autorización a la Secretaría Parlamentaria para tener derecho a sentarse en las bancas. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que van a votar?», lanzó el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, quien criticó al Frente de Todos por la falta de acuerdo en torno al funcionamiento de la Cámara.

En este sentido, Naidenoff, quien en ese momento estaba en su despacho del Congreso, recordó el «fallo Alem» de la Corte Suprema de Justicia de 1893, que «estableció que no se puede impedir ni siquiera en estado de sitio la presencia de los senadores en el recinto».

«En Diputados se logró un acuerdo y acá no», subrayó el formoseño y agregó: «¿A qué punto hemos llegado que no se puede acordar? Pretendíamos acordar lo básico, una minoría rotativa en las bancas».

El interbloque opositor ya había impugnado ante la Justicia el nuevo protocolo por entender que las sesiones «virtuales» son una «modificación del reglamento» y como tal deben ser aprobadas con una mayoría de dos tercios a la que el oficialismo no llega por sí solo.

Al respecto, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, ratificó la defensa jurídica que hicieron sus compañeros de bancada Mario Pais y María de los Ángeles Sacnun sobre el tema y, en referencia a la oposición, aseguró: «Esto no es jurídico, es político».

«Esto obedece a una estrategia general que se lleva adelante en Diputados y Senadores, también afuera, atacando al Presidente, atacando el aislamiento, todo lo que haga el oficialismo», disparó Mayans.

En este sentido, el oficialismo dijo que «la oposición no acepta que es minoría y la minoría no puede someter a la mayoría con los temas que son indispensables», tras lo cual agregó: «Dejen de hacer este tipo de acusaciones, de desprestigio. Si no quieren estar, tienen libertad para hacerlo».