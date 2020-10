Senador Luenzo: “Detrás de cada incendio hay una motivación distinta”

Así se refirió Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut del Frente de Todos, en diálogo con Sergio Gutiérrez, conductor del programa radial “Edición Calificada” (lunes 14 a 15 hs en radio Zónica + y también por Radio Edición Calificada). En la entrevista se abordaron problemas muy importantes como los incendios que afectan algunas provincias y la inseguridad. El legislador remarcó que son temas para abordar con soluciones de fondo, no simplemente desde la inmediatez.

Incendios en provincias afectadas

“Cada incendio tiene una argumentación distinta. Uno puede trabajar en protección de los bosques nativos, que es un desafio que en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo. No olvidemos que la sojización en el país ha crecido un 60% en los últimos años, esto tambien explica en parte lo que está ocurriendo”.

“Es un tema complejo. En la Comisión de Ambiente venimos debatiendo este tema como el de humedales pero siempre está la colisión del interés que tienen los sectores que están detrás del negocio de la tierra en la República Argentina estimulados por los intereses extranjeros que están muy presentes alrededor de esta cuestión y está la legislación que muchas veces es insuficiente para poder contrarrestar lo que es un casi un modelo productivo de nuestro país que colisiona con los intereses que uno trata de defender con el marco legislativo, como es la Ley de Bosques”.

Al ser consultado si puede haber un proyecto de ley para frenar, en los lugares donde se producen incendios, que no se pueda edificar el senador que integra la Comisión de Medio Ambiente respondió: “No sé si con una ley lo vamos a frenar. Por ejemplo, en la Comarca Andina, desde Bariloche hasta la localidad de Esquel, hay sectores que amparados en un reclamo legítimo de los pueblos originarios provocan estos tipos de incendios cuando no tienen la cantidad de hectáreas. Acá hay un lugar muy lindo, que es Puerto Patriada, adonde hay sectores que están reclamando por una cuestión de pueblos originarios 1500 hectareas, pero nadie puede demostrar realmente la potestad que se asume de facto sobre la titularidad de esas tierras, hay una tensión con los municipios y con la provincia. Y muchas veces se resuelven estas cosas de una manera que no es la mejor, provocando incendios como ocurrió años atrás”. Al respecto, el legislador explicó que muchas veces los pueblos originarios no tienen nada que ver, y son los estudios jurídicos que están impulsando y propiciando ese tipo de situaciones que son dolorosas porque siempre terminan mal“.

“También está el interés del sector privado de seguir ganando territorio en función de expandir o las fronteras de la soja o de cualquier otro cultivo o para pastoreo. Es muy difcil de poder parar esto con una ley. De hecho miremos el resultado a partir de la sanción de la Ley de Bosques lo que ocurrió, miremos los cientos de miles de bosques nativos que perdimos, miremos el Norte y a continuación viene una tierra arrasada y la implicancia de los desastres naturales que hemos visto y Salta es un ejemplo contundente de lo que estamos hablando”.

“Hay que hacer una discusión muy amplia, hay que ir más allá de una ley, cada tema en particular tiene que tener un abordaje distinto. Frenar los incendios forestales a partir de una ley es insuficiente. Detrás de cada incendio hay motivación distinta”.

“El desembarco en la Argentina de Monsato, la culpa no es de Monsanto sino de quien autorizan este tipo de expereincias con transgénicos que nos afecta en el ecosistema. Y además tampoco es un buen negocio. Los costos de los agrotóxicos aumentó mucho. explicó Luenzo.- Acá hay problemas estructurales que su solución es insuficiente con una ley. Tenemos que tener un marco nuevo, fundamentalmente por los bosques, de eso no me cabe ninguna duda. Basta de bosques comerciales de la forma que han invadido, el reemplazo de bosuqes nativos por el pino, porque es una madera que comercialmente es mucho más, pero esto le genera un costo a la sociedad, al habitat y al ser humano que creo que se ha puesto en evidencia con esta pandemia, que si hay algo de pedagógico que tiene este virus es todo lo que nos está demostrando en forma descarnada. Hay que regenerar el mundo a partir de ahora, no es simplemente un dato al azar. qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de humanidad vamos a dejar a nuestros hijos”.

Presentación de Santiago Cafiero en el Congreso

Con respecto al 2do informe del Jefe de Ministros en el senado este miércoles dijo: “Cada senador le hace llegar su inquietud, pero de todas maneras el ida y vuelta con el Gobierno nacional es constante, este informe de la Jefatura de Gabinete de Ministros nos permite públicamente hablar de la agenda de todas las semanas. Es una práctica democrática que se viene cumpliendo, cabe destacar que el mano a mano también ocurre con cada ministro nacional. Es un paquete completo de todas las inquietudes que tienen los 72 senadores que estarán puestas en la mesa”.

Inseguridad vs Educación

Al ser consultado si uno de los temas para este miércoles será la inseguridad y la economía contestó: “No hay un tema que se pueda excluir de la agenda de Cafiero. En seguridad muchas veces hay mucho ideologismo cuando se discute y todos tienen un poquito de razón, el tema es cómo caminar en el medio. Hay que entender el porqué de la delincuencia, cuál es el germen de la delicuencia. No hay que asociar pobreza con delincuencia porque es una barabaridad. Pero este cuadro socioeconómica agudiza los problemas de seguridad, a mí no me cabe ninguna duda. Tenemos que trabajar por una Argentina inclusiva. Lamentablemente venimos de 4 años donde todos los índices demolieron una realidad que era muy distinta a la del 2015, ahora intentando recuperarlo de salir del desendeudamiento con un ahorro de 42 mil millones de dólares, poner ahora todo el esfuerzo para sacar la Argentina adelante. No se puede separar inseguridad por un lado, economía por otro lado y asistencia social por el otro y educación. La delincuencia se combate con libros, el punto de partida para combatir la inseguridad es con educación, se que esto nos puede llevar 20 años, que a veces vende mucho más una taser que un buen libro. Los que hoy trabajan en la coyuntura se tendrán que ocupar de eso”.

“Lamentablemente hoy vivimos lo mediático. Y la agenda política está muy anclada en lo mediático. Un título te dispara una ley. Tenemos que cambiar esa lógica, para dar soluciones de fondos y no estar permanentemente legislando sobre la conyuntura, el tema es complejo no es lineal…toda esa inmediatez con que analizamos la realidad se está llevando puesta la politica en nuestro país y en el mundo. Pero algun día tenemos que parar, hoy paramos por un bichito pero algun día tenemos que parar porque queremos un mundo diferente”. Al respecto, recomendó la última encíclica del Papa Francisco, que es un mensaje muy importante sobre la fraternidad y la amistad social.