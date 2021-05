Marziotta: “Si colapsa el sistema sanitario de CABA, la responsabilidad será de Larreta”

Así se refirió la diputada nacional por CABA, Gisela Marziotta, en una entrevista con Sergio Gutiérrez, conductor del programa radial “Edición Calificada” (lunes 14 hs en Zónica + y por Radio Edición Calificada). La entrevistada del Frente de Todos criticó duramente a Larreta porque “impuso su capricho y la especulación electoral”, al seguir con la presencialidad de la educación.

“Todos lo años hay una reducción de presupuesto en todo lo que tiene que ver con educación y con su infraestructura. En los últimos meses hubo un fuerte recorte de parte del gobierno de la Ciudad en la obras de insfraestructuras concretas y en la construcción de nuevos establecimientos”.

Denunció que “estaba previsto construir una nueva escuela de danza y eso quedó suspendido y había muchas escuelas que necesitaban tener reparaciones en las instalaciones eléctricas, en la calefacción, con vidrios rotos, en la impermeabilización de techos para que no haya goteras. Todas estas obras quedaron frenadas, que son más de 500 millones de pesos que se recortaron en infraestractura para las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Quieren a los niños y a las niñas adento de las aulas, que yo también quiero porque quiero que mis hijos vayan a la escuela presencial, pero estamos en un contexto complejo a nivel sanitario, el debate pasa por ahí y no por la presencialidad o la virtualidad“.

“Hay una contradicción tan grande entre lo que dice y hace el Jefe de Gobierno porque dice yo quiero que lo chicos vayan a la escuelas, pero no garantiza que haya instalaciones eléctricas como corresponde, que tengan los vidrios en las ventanas, que no haya goteras, dice quiero que estén presencial pero no invierte un peso para recibir para que estén en condiciones para recibir a esos niños y niñas“.

“Me da toda la sensación que se impuso el capricho y la especulación electoral del gobierno de CABA que no está poniendo por encima de su propio interés el interés de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires”. Y agregó: “Hay un desorden de prioridades, pareciera que en un último lugar estamos los vecinos y vecinas”.

“Si se colapsa el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires, la responsabilidad va a ser del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta”, remarcó la diputada nacional por CABA, Gisela Marziotta, en una entrevista en “Edición Calificada”.

Fuente: Edición Calificada