Sin acuerdo con JxC, Diputados avanza con la sesión mixta

Los bloques del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados no llegaron a un acuerdo sobre la modalidad de la sesión convocada para este martes, por lo que el oficialismo y el resto de los grupos legislativos decidieron iniciar el tratamiento en formato mixto de los proyectos sobre turismo y pesca ilegal.

En tanto, la principal bancada opositora adelantó que impugnará la sesión virtual en la justicia, con el argumento de que no está acordado ese sistema de trabajo.

Tras más de siete horas de reunión de presidentes de bloque, con un par de cuartos intermedios, los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio no arribaron a un consenso y finalmente el oficialismo apeló al acuerdo con otros bloques opositores para renovar el sistema de sesiones remotas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló que se ha logrado «consenso de la mayoría de los bloques para continuar con las sesiones mixtas», ante la negativa de Juntos por el Cambio a participar de la sesión de hoy bajo esa modalidad de trabajo, por interpretar que debía hacerse de manera presencial.

«No podemos frenar el Congreso porque alguien dice que no quiere sesionar en forma remota en un momento de pandemia» de coronavirus, agregó el titular de la Cámara, en una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos.

Minutos antes, en el mismo lugar, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anunció que no hubo consenso con el oficialismo «porque se cayó el protocolo» de funcionamiento remoto y advirtió que si se efectuaba en forma telemática impugnaría «su validez».

«Lamentablemente luego de ocho horas de debate no se pudo llegar a un acuerdo con el FdT. Ofrecimos dos alternativas, fueron rechazadas. Ingresaremos al recinto a impugnar la sesión. Porque el consenso es el no disenso y hay 116 diputados de JxC diciendo a este método que no», sostuvo Negri, junto al titular del bloque del Pro Cristian Ritondo y al presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

Ya dentro del recinto, y habilitada la sesión mixta, el radical Gustavo Mena pidió “que no se avance en un acto irregular” y advirtió que “se dio por hecho al comienzo de la sesión que estaba verificado el quórum con 131 diputados presentes, pero eso no es cierto”

“No es cierto que haya 131 diputados y diputadas presentes, no hay quórum legal para sesionar. El quórum que está dando cuenta el tablero es una falsedad; estamos avanzando sin quórum legal, sin que se verifique lo que describe el artículo 15 del reglamento, que exige más diputados presentes que ausentes”, añadió.

Desde el oficialismo, la diputada Cecilia Moreau, respondió: “Las sesiones virtuales deben seguir no solo para cuidar a los trabajadores de esta casa, sino para no restringir la tarea de aquellos diputados que no puedan participar porque están en edad de riesgo o tiene enfermedades preexisten”.

Más enfático, el sanjuanino José Luis Gioja expresó: “Hemos tenido mucha paciencia para escuchar las pavadas que hemos escuchado de Juntos por el Cambio. Lo que no quieren es reconocer que el pueblo voto mayoritariamente al Frente de Todos. No nos pongan más piedras en el camino”.

Desde el interbloque Córdoba Federal, se enfatizó: “Queremos trabajar, el sistema telemático ha acreditado suficiente capacidad. Saldemos la agenda del trabajo, saldemos éste debate cargado de un reglamentarismo que no se sostiene”.

La sesión estaba prevista originalmente para las 15, luego fue postergada a las 16.30, después para las 17.30 y finalmente para las 19,40, hora en la que finalmente se puso en marcha.

Juntos por el Cambio llegó a ese encuentro con la propuesta de renovar sólo por hoy el protocolo de funcionamiento telemático, y, en los próximos días, acordar un temario para extender el trabajo virtual por 30 días, donde no se incluya la Reforma Judicial ni el proyecto de Aporte Solidario, informaron fuentes parlamentarios.

El Frente de Todos informó a la oposición que el debate por la Reforma judicial se iba extender por lo menos dos meses en comisión y lo mismo sucedería con el Presupuesto, indicaron fuentes parlamentarias.

«Transcurría todo con absoluta normalidad, se estaba cerca de lograr una acuerdo, y los diputados de Juntos por el Cambio pidieron un cuarto intermedio, se fueron y volvieron con que no acordaban nada. Pareciera que de golpe, de algún lugar lejano, vino la orden de que no sesionaran», relató Massa al término de la reunión.

En el mismo sentido se expresó el presidente del interbloque Federal, Eduardo ‘Bali’ Bucca, al hablar en el recinto: “Hace dos horas parecía que había un entendimiento, pero algo paso que se rompió la reunión”.

Participaron del encuentro que se realiza en el salón Delia Parodi de la Cámara baja, además de Massa; el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, sus colegas de bancada Cecilia Moreau y Cristina Alvarez Rodríguez; Negri; Ritondo y Ferraro

También estuvieron presentes Bucca, el titular del Interbloque Unidad para el Desarrollo José Luis Ramón y de la izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá.