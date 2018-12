Sin Marino ni ‘Olmedos’, el Senado sancionó sin votos en contra la Ley Micaela

La iniciativa contra la violencia de género contó con el respaldo unánime de los 59 senadores presentes. La norma contempla la creación de un programa de capacitación en los tres niveles del Estado Nacional

En el último tramo de la sesión extraordinaria, los senadores convirtieron en ley y por unanimidad, una iniciativa que propone la creación de un “Programa nacional permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres”, bautizado “ley Micaela García”, aprobada ayer en Diputados.

El proyecto, tomó ese nombre en homenaje a Micaela García -la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay- y establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías.

Cabe destacar que durante 2018 en el Senado de la Nación se realizaron diferentes jornadas sobre los avances y desafíos para la promoción de la igualdad de género en el ámbito legislativo. Esta labor es desarrollada con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Asociación del Personal Legislativo y el Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria conjuntamente con la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación.

La senadora por la Provincia de Entre Ríos, Sigrid Kunath (PJ) destacó que “este año sin duda ha marcado un hito en la visibilización de la desigualdad y la violencia de género”.

“Esta agenda de género debe durar todo el año legislativo y los gobiernos deben comprometerse verdaderamente con las políticas de género en acciones concretas”, agregó la legisladora.

La senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado (PRO) afirmó que “nuevamente el Senado va a sancionar una ley que lleva el nombre de una mujer que padeció la violencia de género: Micaela, por Micaela García”.

La legisladora destacó que “tenemos en consideración un acuerdo en labor y una propuesta del Ejecutivo, una ley que pone sobre el tapete el compromiso del Congreso de la Nación para erradicar la violencia de género”. También resaltó que “no es la primera vez que el gobierno nacional insiste poner este tema en el tapete. Como también lo fue el Plan Nacional de Oportunidades e Igualdad de Derechos”.

La senadora por Chubut, Nancy González (Frente para la Victoria) inició su discurso destacando que su bloque está convencido “que la educación en materia de género es necesaria, que los tres poderes lo tenemos que realizar”.

González resaltó que “hoy las mujeres estamos pidiendo políticas de Estado”. En este punto destacó que “el Estado debe estar para brindar ayuda a las mujeres y también, porque no decirlo, para que los hombres no vean a las mujeres como un instrumento más. No queremos estar por encima de los hombres sino igual a ustedes”.

Por último, la senadora por Chubut, Magdalena Odarda (Alianza Frente Progresista) adelantó que junto al senador por la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Solanas, votarían a favor del proyecto “haciendo homenaje a la propia Micaela que ha luchado por erradicar la violencia de género en su provincia. La legisladora destacó que “en la Argentina muere una mujer cada 29 horas, otros dicen cada 30 y otros cada 18, pero más allá de los números los femicidios y las distintas formas de violencia contra la mujer se incrementan de manera alarmante”.

El cuerpo también dio su acuerdo para los ascensos a funcionarios judiciales, personal de las Fuerzas Armadas y cuerpo diplomático. También se aprobó un protocolo de inversiones intra-Mercosur; una modificación al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.