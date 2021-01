SinLuz : demanda récord de energía eléctrica y debate en las redes por los cortes

Parte del barrio #SinLuz 35 grados y apenas 30% de humedad, no hay viento, no se puede abrir la heladera porque no se sabe cuándo vuelve la energía y todo se echaría a perder, el tanque de agua durará cierto tiempo!

Molesto y fastidioso ya que no soporto el calor y encerrado! Paz pic.twitter.com/jPR7V7xCvQ

— Edgardo Rosani (Morre) (@erosan2012) January 25, 2021