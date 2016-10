Stolbizer le contestó a Cristina: “Debería dar explicaciones y no frenar a la justicia”

Margarita Stolbizer, Diputada Nacional y Presidenta del Partido GEN, se refirió al pedido de Cristina Fernández de Kirchner para que se anule citación a prestar declaración indagatoria a la que ha sido convocada por el Juez Julián Ercolini.

“La Argentina necesita explicaciones y no excusas ni dilaciones. La Sra. de Kirchner debe contestar en la justicia pero también rendir cuentas ante la ciudadanía sobre todos los hechos de corrupción por las que es investigada.

Después de haber demostrado un comportamiento antidemocrático cuando se negó a participar de la ceremonia de transmisión de mando al presidente electo por voto popular para sucederla, ahora quiere seguir poniendo obstáculos para la acción de la justicia que investiga los hechos de su gobierno y por los que resulta directa y principal responsable. Lejos de la abogada exitosa los planteos judiciales de la ex presidenta demuestran por lo general una supina ignorancia del derecho.”

“No se inventan títulos, apenas podemos contar una parte de los hechos vandálicos mediante los cuales se han enriquecido impunemente. En lugar de seguir poniendo palos en la rueda debería ofrecer explicaciones. Pero para eso también se necesita una justicia que se despierte y ponga vocación republicana y de servicio para investigar la corrupción de los últimos años. La Justicia también debe dejar de frenar las investigaciones o distraer la atención de los hechos más graves y las responsabilidades del más alto nivel. Es importante que la Sra.de Kirchner responda por la obra pública, pero es mucho más importante y determinante que rinda cuentas sobre el origen ilícito de su propio patrimonio. También los jueces tienen que dejar de hacerse los distraídos. Tenemos derecho a saber y a que nadie pueda especular con los tiempos electorales para poner la decisión y la urgencia que requieren estos procesos sobre los delitos cometidos contra la administración pública por parte de los funcionarios de los gobiernos kirchneristas”.

“La ex presidenta Fernández de Kirchner tiene que explicar por qué la empresa del estado Aerolíneas Argentinas contrataba al propio hotel de la jefa del estado y le ha girado sumas millonarias en dólares. Existe el flagrante delito de las negociaciones incompatibles con la función pública”.

Tiene que explicar sus relaciones comerciales y de condominios con el empresario Lázaro Báez. Poco importa si hubieron otros contratistas de obra pública que servían para disimular la relación de las familias Kirchner y Báez. Debe rendir cuentas sobre las transferencias que las empresas de Báez hacían a las empresas de la Señora. Debe explicar la existencia de la sociedad Los Sauces que tenía solamente dos clientes: Lázaro Báez y Cristóbal López. No importa si otros construían puentes y rutas. Importa saber bajo que concepto del estado y la gestión de los recursos públicos, la familia presidencial sostenía negocios comunes con los empresarios que recibían beneficios de su gobierno. La Señora de Kirchner debería relatar las idas y vueltas de transferencias y cesiones de sus bienes inmuebles, quién se hizo cargo de pagar la ampliación de su hotel Los Sauces, donde constan los pagos efectuados a Austral Construcciones por dicho concepto y también por el resto de las construcciones de otros edificios de departamentos que en terrenos de los Kirchner construían los Báez que luego pagaban alquileres por los mismos. Por qué razón la Sra. Florencia Kirchner posee en sus cuentas más de 6 millones de dólares, cuál es el origen de esa fortuna o cuál ha sido la causa por la cual su madre ha transferido dichas sumas y de dónde provenían. Debería explicar si todas las firmas que figuran en documentación de sus sociedades le pertenecen y cuándo fueron hechas. Someterse a las pericias técnicas. Explicar la adulteración de documentación, nombres, firmas y fechas. Quién daba las órdenes para que el Banco Nación estuviera a disposición de la familia Báez para el otorgamiento de préstamos, descubiertos y manejos nada transparentes en el fideicomiso.”

“Si la justicia no empieza a dar respuestas suficientes, oportunas y transparentes la corrupción de los Kirchner puede convertirse en un escándalo mayor y comprometer la credibilidad (si les queda) a los jueces y fiscales. Los que también deberían dar cuentas a esta altura por qué Amado Boudou no está transitando ya su juicio oral, o por qué no se abre una investigación sobre la asociación ilícita, el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos varios y la malversación de los recursos del estado.”

“Argentina está en un momento de inflexión. Necesitamos recuperar dignidad y reglas de juego. No se puede tolerar que esta señora se plante con pretensiones y críticas sin exigirle que rinda cuentas y explicaciones. Debería ser sometida a un juicio de residencia cuyo veredicto sería seguro una condena. Necesitamos saber que existe la justicia, y que actúa en los tiempos que la democracia requiere para evitar la impunidad y la burla de tanto delincuente suelto.”

