Sturzenegger pidió a los bancos que mejoren las tasas para ofrecer crédito productivo

El presidente del Banco Central pidió a las entidades financieras que ofrezcan mejores tasas de interés a los ahorristas para que inviertan su dinero en el sistema financiero, de manera que haya una mayor oferta de crédito para el sector productivo.

“El ahorrista argentino no canaliza sus ahorros en el sistema financiero, y sin depósitos no hay materia primara para el mercado de crédito”, afirmó Sturzenegger al disertar en el 32 Congreso Internacional de Marketing Financiero organizada por la Asociación de Marketing Bancario Argentino (AMBA) en el Yatch Club de Puerto Madero.

Allí remarcó que “sin crédito, solo aquellos que ya tienen los recursos tiene la posibilidad de emplearlos”, y advirtió que “eso fomenta y consolida la exclusión social”.

Por eso subrayó que “es importante la abundancia de crédito accesible como propulsor del desarrollo productivo”, y puntualizó que “un sistema financiero desarrollado y profundo, es uno de los mecanismos más importantes para la igualdad de oportunidades y el desarrollo con equidad social”

“La existencia de crédito abundante y accesible permite que todos los argentinos tengan los recursos indispensables para emprender sus proyectos y llevar a cabo sus ideas”, afirmó el presidente del BCRA.

Evaluó que tal como está planteado, con un bajo nivel de depósitos y créditos, “el sistema financiero es transaccionario, y no se posee una base comparable con otros países”.

En ese sentido, precisó que “el crédito al sector privado alcanza a 12% del Producto Bruto Interno (PBI)”, mientras que indicó que “en Chile esa relación es de 85%; en Brasil, de 73% y en Colombia, de 49%”.

Así señaló que “nuestro sistema financiero es de los más pequeños de la región”, y remarcó que “los depósitos del sector privado en Argentina representan 15%, mientras que en Chile, equivalen al 57%; en Brasil a 62%; en Bolivia, 65%”.

“Muchachos, mírense para crecer”, les dijo Sturzenegger a los banqueros presentes en el encuentro, al tiempo que aseguró que el financiero “es un sector que tiene para crecer 10 o 20 veces”.

Pero advirtió que “la fuente de la materia prima no la cuidamos, no la protegimos, sino más bien, la espantamos”, y subrayó que “sin depósitos no hay recursos para el mercado de crédito”.

Y añadió que “no hay posibilidad que se disponga de crédito para el sistema productivo, si no hay depósitos” en los bancos.

Aseguró que “los argentinos tienen sus ahorros fuera del sistema financiero, principalmente en activos inmobiliarios”, y sostuvo que “si no se ofrece una tasa de interés positiva equivalente en el sector financiero, los bancos seguirán sin recursos para ofrecer créditos”.

Por eso consideró que “hay que despertarse y darse cuenta que ahí está la oportunidad de crecimiento del sector”, y remarcó que “las entidades tienen que competir para captar el ahorro que está afuera del sistema”.

“No creo que el sector haya tomado conciencia de eso”, afirmó el titular del BCRA, quien puntualizó que “los dólares que entren por el blanqueo de capitales, hay que incorporarlos rápidamente al sector financiero”.

Sturzenegger aseguró que “en ahorros, afuera del país, hay un PBI de Argentina”, que actualmente está en u$s 600.000 millones.

