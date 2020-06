Suárez Lastra propone impedir que funcionarios condenados reciban pensiones

El diputado nacional Facundo Suárez Lastra (UCR CABA) presentó un Proyecto de Ley para que se modifique la Ley de Jubilaciones y Pensiones “para evitar así que funcionarios como Amado Boudou reciban el beneficio”.

El reclamo de Amado Boudou de su pensión vitalicia como vicepresidente despertó una ola de indignación en la opinión pública y demostró que la Ley de Jubilaciones y Pensiones merece ser modificada. Suárez Lastra, a través de esta iniciativa, pide que “el artículo 29 de la Ley 24.018 sea reemplazado y evite que funcionarios condenados reciban el beneficio”.

“La Argentina enfrenta desde hace décadas una lucha contra la corrupción que no puede continuar si no es a través de la ejemplaridad y probidad de sus funcionarios públicos. Si bien centrarse en un mero enfoque punitivo no resuelve las raíces del problema, sí puede desincentivar conductas reprochables al mismo tiempo que restaura en la población la confianza en las instituciones democráticas”, explicó el diputado.

El proyecto detalla que los beneficios de la Ley de Jubilaciones y Pensiones no pueden alcanzar a aquellos que fueran removidos por mal desempeño de sus funciones o condenados por delitos contra el orden público, contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional, contra la administración pública, contra la fe pública y contra el orden económico y financiero.

Suárez Lastra señaló que “se busca que la legislación quede actualizada para cumplir con la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue oportunamente ratificada por el Estado argentino”.