Suteba-La Matanza: «Ninguna normalidad en la vuelta a clases»

Desde la Secretaria de Organización de Suteba La Matanza llevan adelante un relevamiento de la situación de las escuelas en el distrito. Lo realizado hasta la fecha 1/3/2021 refleja la modalidad de inicio de clases en las escuelas del distrito.

A continuación reproducimos el comunicado de Suteba:

Como puede verse, a pesar del discurso oficial, muchas de las escuelas (precisamente el 50% de las relevadas) no tienen las condiciones necesarias para una presencialidad o semi-presencialidad segura y por lo tanto continúan en modalidad virtual. Los parámetros para determinar la posibilidad o no de la presencialidad es el propio protocolo elaborado por el gobierno provincial. El relevamiento se realizó y se mantiene actualizado mediante el debate en las asambleas generales y por escuela, la conformación de Comités de Seguridad e Higiene, reuniones con la comunidad educativa y la participación del cuerpo de delegadas y delegados de la seccional.

Nathalia González Seligra, secretaria de Organización del sindicato expresó: “La información relevada desmiente lo que afirmaron el día lunes en la apertura de sesiones el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof. Como primera conclusión tenemos que decir que no se cumplen los requisitos del Plan Jurisdiccional que presentó el mismo gobierno acordado con la conducción de SUTEBA provincial a espaldas de trabajadores de la educación. Miles de estudiantes no tienen la posibilidad de asistir a clases presenciales por la responsabilidad del estado de no garantizar las necesarias condiciones edilicias, de obras, de personal, elementos de limpieza, etc. Y esto profundiza la desigualdad y niega el derecho a la educación, ya que el gobierno tampoco garantiza recursos para la educación virtual como becas para alumnos, dispositivos, conectividad. Mientras se cumplen 31 meses del crimen social de Sandra y Rubén en Moreno, en el Gran Buenos Aires muchos establecimientos siguen en la misma situación. Durante el año pasado no construyeron ni una escuela.”