Tagliapietra pidió al Presidente “que revierta la decisión de la Armada”

El padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del submarino, se refirió a la decisión de cancelar las tareas de rescate. “Los argumentos que da Balbi no se sostienen”, señaló.

Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, le pidió al presidente Mauricio Macri “que revierta esta decisión de la Armada” de cancelar las tareas de rescate de los marinos del navío, que no logra ser ubicado desde el 15 de noviembre.

“Con todo el dolor y la bronca, me permito la arrogancia de exigirle al presidente Macri que revierta esta decisión administrativa de la Armada que es arbitraria, no entiendo que tenga ningún tipo de justificación. Los argumentos que da (el vocero de la Armada, Enrique) Balbi no se sostienen”, señaló Tagliapietra, en declaraciones a FM Delta.

El padre de Alejandro Tagliapietra no descartó que el cese de la búsqueda de sobrevivientes se deba a un tema económico: “Si es una cuestión económica, están gastando más dinero en el G20 que en esto. Respetemos a estos chicos, se llenan la boca hablando que son héroes pero los dejan abandonados rápidamente”, consideró.