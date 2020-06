Tercer diputado nacional con Coronavirus, pero esta vez estuvo en el Congreso

Tras realizarse el hisopado, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Julio Sahad (La Rioja) confirmó que dio positivo por coronavirus y encendió alarmas en el Congreso, ya que participó de manera presencial de una sesión de casi 10 horas la semana pasada.

«Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo», informó el diputado, que además es el presidente del PRO riojano.

«Esta vez no fue la excepción, llegue el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado. Agradezco a todos los que me escribieron con preocupación. Estoy bien, no tengo ningún síntoma, estoy cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes», agregó.

En tanto, en el Congreso se procedió este lunes a la mañana a la desinfección del palacio y de la banca donde estuvo sentado el legislador mientras se busca aislar a los contactos estrechos que tuvo.